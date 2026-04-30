Spotify s'apprête à franchir un cap symbolique avec 293 millions de souscripteurs premium. Malgré des revenus en hausse et un bénéfice net qui explose, le titre boursier de l'entreprise a plongé de 15 % après la publication des résultats.
La plateforme de streaming musical suédoise affiche une nouvelle hausse de ses performances pour le trimestre clos le 31 mars. Spotify revendique désormais 761 millions d’utilisateurs actifs mensuels, soit une augmentation de 10 millions sur trois mois. Parmi eux, 293 millions disposent d’un abonnement payant, en progression de 9 % sur un an, avec 3 millions de nouveaux abonnés nets sur la période.
Spotify : une croissance continue des abonnés premium
Cette dynamique s’accompagne d’un engagement présenté comme solide par les dirigeants de Spotify. Le co-directeur général, Alex Norström, souligne que la plateforme a « dépassé les 760 millions d’utilisateurs mensuels moyens » et atteint les objectifs fixés en matière d’abonnements. Il ajoute que les utilisateurs « écoutent et regardent plus de jours par mois » dans des marchés clés comme les États-Unis, notamment depuis le déploiement d’une expérience gratuite plus personnalisée.
Sur le plan financier, l’entreprise annonce un chiffre d’affaires de 4,5 milliards d’euros, en hausse de 8 % sur un an. Le résultat net atteint 721 millions d’euros, soit une forte progression par rapport à l’année précédente. Dans le détail, les revenus issus des abonnements premium grimpent à 4,1 milliards d’euros (+10 %), tandis que ceux liés à la publicité reculent à 385 millions d’euros (-5 %).
Une communication financière qui manque de clarté ?
Si les résultats sont en hausse, leur présentation soulève des questions. Spotify met en avant une progression de 14 % de son chiffre d’affaires, un chiffre supérieur à la hausse réelle de 8 %, car calculé selon une méthode différente qui ne tient pas compte de certains effets économiques. De plus, d’autres éléments compliquent la lecture. L’entreprise mélange plusieurs façons de mesurer ses performances, ce qui rend les comparaisons moins évidentes d’une période à l’autre.
La répartition des revenus a également évolué. Depuis janvier 2026, certaines activités autrefois classées dans la publicité ont été déplacées vers les abonnements payants. Les données des années précédentes ont été ajustées en conséquence, modifiant ainsi la perception de l’évolution entre ces deux segments. Enfin, les perspectives pour le trimestre à venir sont jugées inférieures aux attentes. Cette annonce a d’ailleurs fait nettement reculer le titre en Bourse, signe, malgré tout, d’un certain scepticisme de la part des investisseurs. De quoi donc tempérer l’enthousiasme autour des derniers résultats.