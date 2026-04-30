Cette dynamique s’accompagne d’un engagement présenté comme solide par les dirigeants de Spotify. Le co-directeur général, Alex Norström, souligne que la plateforme a « dépassé les 760 millions d’utilisateurs mensuels moyens » et atteint les objectifs fixés en matière d’abonnements. Il ajoute que les utilisateurs « écoutent et regardent plus de jours par mois » dans des marchés clés comme les États-Unis, notamment depuis le déploiement d’une expérience gratuite plus personnalisée.

Sur le plan financier, l’entreprise annonce un chiffre d’affaires de 4,5 milliards d’euros, en hausse de 8 % sur un an. Le résultat net atteint 721 millions d’euros, soit une forte progression par rapport à l’année précédente. Dans le détail, les revenus issus des abonnements premium grimpent à 4,1 milliards d’euros (+10 %), tandis que ceux liés à la publicité reculent à 385 millions d’euros (-5 %).