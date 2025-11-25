Les prix des abonnements Premium de Spotify n'ont jamais été aussi élevés. Aujourd'hui, une formule individuelle coute 12,14€ par mois, tandis que l'abonnement Famille a dépassé les 20€, avec un prix de 21,24€ pour six personnes.

Pourtant, ces augmentations régulières n'ont pas découragé les utilisateurs jusque-là. Le nombre d'utilisateurs ne cesse de grimper, et plus important encore, les abonnés Premium, qui constituent la quasi-majorité du chiffre d'affaires de Spotify, augmente avec 281 millions d'utilisateurs payants, près de 30 millions de plus en un an.

Une nouvelle augmentation pourrait tout de même pousser certains utilisateurs vers des alternatives comme Apple Music, YouTube Music ou Deezer, au moment où la concurrence se renforce et où chacun cherche à retenir ses abonnés. Les autres plateformes proposent différentes options incluses, comme le son lossless ou les morceaux en Dolby Atmos qui pourraient convaincre certains mélomanes de quitter le navire pour un autre service. D'autant plus qu'il n'a jamais été aussi facile de changer de crèmerie en transférant ses playlists en quelques clics.

Spotify devra donc trouver le juste équilibre entre rentabilité et fidélité — un exercice d’autant plus délicat qu’une hausse de prix mal reçue peut rapidement provoquer un exode.