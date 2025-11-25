Spotify étudie discrètement une nouvelle augmentation de tarifs aux États-Unis. Et si cette phase de test finit validée, rien n’indique que les autres pays seront épargnés.
Qu'il est loin le temps où écouter de la musique en streaming était la solution la plus économique. Le géant européen Spotify n'a eu de cesse ces dernières années de faire grimper les prix de ces différentes offres, et cela n'est pas près de s'arrêter. Une démarche qui intervient dans un contexte où la rentabilité du streaming reste fragile et où chaque service cherche la formule pour convaincre ses abonnés de rester, même en payant plus. Si vous êtes un abonné fidèle, mais un peu lassé par les hausses de prix pratiquées par Spotify, préparez-vous : une nouvelle augmentation se préparerait pour 2026.
Une augmentation des abonnements Spotify serait dans les tuyaux pour 2026
Selon les informations du Financial Times, Spotify préparerait une nouvelle hausse de ses tarifs, aux États-Unis dans un premier temps. Cette augmentation des prix interviendrait rapidement, dès le premier trimestre 2026. On ne sait pas encore exactement le montant de cette augmentation, ni la grille tarifaire envisagée par le leader suédois du streaming.
Pour le moment, Spotify n’a ni confirmé ni commenté ces informations. Mais l’historique du groupe joue contre les abonnés : chaque hausse américaine s’est suivie d’une annonce internationale quelques mois plus tard. De quoi alimenter de sérieux doutes quant au maintien des tarifs actuels en Europe.
Des prix toujours plus hauts qui pourraient lasser les abonnés
Les prix des abonnements Premium de Spotify n'ont jamais été aussi élevés. Aujourd'hui, une formule individuelle coute 12,14€ par mois, tandis que l'abonnement Famille a dépassé les 20€, avec un prix de 21,24€ pour six personnes.
Pourtant, ces augmentations régulières n'ont pas découragé les utilisateurs jusque-là. Le nombre d'utilisateurs ne cesse de grimper, et plus important encore, les abonnés Premium, qui constituent la quasi-majorité du chiffre d'affaires de Spotify, augmente avec 281 millions d'utilisateurs payants, près de 30 millions de plus en un an.
Une nouvelle augmentation pourrait tout de même pousser certains utilisateurs vers des alternatives comme Apple Music, YouTube Music ou Deezer, au moment où la concurrence se renforce et où chacun cherche à retenir ses abonnés. Les autres plateformes proposent différentes options incluses, comme le son lossless ou les morceaux en Dolby Atmos qui pourraient convaincre certains mélomanes de quitter le navire pour un autre service. D'autant plus qu'il n'a jamais été aussi facile de changer de crèmerie en transférant ses playlists en quelques clics.
Spotify devra donc trouver le juste équilibre entre rentabilité et fidélité — un exercice d’autant plus délicat qu’une hausse de prix mal reçue peut rapidement provoquer un exode.