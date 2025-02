Selon le journaliste de Bloomberg, Lucas Shaw, dont 9to5mac se fait l'écho, Apple et Amazon ont en effet lancé des réflexions allant en ce sens. « Apple et Amazon ont également évoqué des niveaux de prix plus élevés pour leurs applications, mais leurs projets sont encore à l'état embryonnaire et pourraient ne pas se concrétiser » a-t-il ainsi indiqué.

Si les entreprises américaines aboutissaient finalement à des offres plus chères, il est à noter que ce serait une nouvelle approche du côté de chez Apple. Car jusque-là, la firme de Cupertino avait pris l'habitude d'ajouter de nouvelles fonctionnalités (Dolby Atmos, l'ajout des paroles…) sans demander plus à ses utilisateurs. Doit-on s'attendre à devoir dorénavant payer sur ces plateformes un peu plus à chaque fois que les services seront améliorés ?