Les recommandations de Spotify ne vous plaisent pas ? Il est grand temps d'optimiser l'algorithme de cette plateforme : on vous explique comment faire.
Ayant franchi le cap des 750 millions d'utilisateurs, Spotify a récemment multiplié les annonces : la plateforme a lancé une option de synchronisation entre Windows et Android, déployé une fonction de lecture audio bit-perfect, mis en place des traductions de paroles de chansons et bien plus encore.
Ce service de streaming est, toutefois, encore loin d'être parfait : il peut lui arriver de se tromper sur ses recommandations musicales. Comment éviter cela ? Voici 6 astuces pour dompter l'algorithme de Spotify.
1. Passez en mode privé
Votre enfant a saboté votre recap Spotify de fin d'année et « Baby Shark » caracole en tête de vos musiques favorites ? Pour éviter que l'algorithme ne prenne en compte les goûts musicaux de quelqu'un d'autre, misez sur les sessions privées : durant six heures, Spotify n'enregistrera plus rien dans votre historique. Comment activer cette option ? C'est tout simple : cliquez sur votre photo de profil, puis rendez-vous dans « Préférences et confidentialité » > « Confidentialité et partage » puis activez la fonction « Session d'écoute privée ».
2. Dites stop à certains morceaux
On n'y pense pas toujours, mais il est tout à fait possible d'indiquer à l'algorithme ses préférences en lui demandant d'exclure certains morceaux ou playlists :
- Pour un titre : cliquez sur le morceau, puis sur les trois petits points en haut à droite de l'écran et appuyez sur « Exclure le titre du profil sonore » ;
- Pour une playlist : appuyez sur les trois petits points visibles à côté du bouton de téléchargement et cliquez sur « Exclure la playlist du profil sonore ».
3. Bloquez les artistes que vous n'appréciez pas
Vous voulez éviter à tout prix les titres d'un artiste ? Là aussi, Spotify vous permet de vous faire entendre : allez sur la page de l'artiste, cliquez sur les trois petits points visibles à côté du bouton d'abonnement et appuyez sur « Ne pas diffuser cet artiste ». Simple et efficace.
4. Masquez les intrus
Vous avez trouvé la playlist ou l'album parfait mais hélas, un morceaux fait tâche dans le lot ? Pas de problème : cliquez sur les trois petits points à côté du titre honni et sélectionnez l'option « Masquer dans cette playlist » / « Masquer dans cet album ».
5. Évitez les contenus explicites
Vous voulez éviter des morceaux un peu trop crus, pour une raison ou pour une autre ? Pas de problème, vous pouvez bloquer la diffusion de certains titres et même podcasts en vous rendant dans « Préférences et confidentialité » > « Contenu et affichage » et désactivant l'option « Autoriser le contenu explicite ».
6. Envoyez les bons signaux
Enfin, pour reprendre totalement le contrôle sur Spotify, n'hésitez pas à envoyer les bons signaux : écoutez en boucle vos albums et morceaux favoris, likez les titres qui vous plaisent le plus et faites savoir quand une chanson ne vous plaît guère. Avec un peu de temps, vous arriverez à ré-entraîner l'algorithme et à obtenir des résultats bien plus pertinents. C'est, bien sûr, une affaire de patience, mais le jeu en vaut la chandelle !