Enfin, pour reprendre totalement le contrôle sur Spotify, n'hésitez pas à envoyer les bons signaux : écoutez en boucle vos albums et morceaux favoris, likez les titres qui vous plaisent le plus et faites savoir quand une chanson ne vous plaît guère. Avec un peu de temps, vous arriverez à ré-entraîner l'algorithme et à obtenir des résultats bien plus pertinents. C'est, bien sûr, une affaire de patience, mais le jeu en vaut la chandelle !