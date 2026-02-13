Windows et Android synchronisent maintenant vos écoutes Spotify

Nous rapportions en février 2025 que Spotify et WhatsApp seraient les premières applications tierces à exploiter Resume. Un an plus tard, la fonctionnalité est enfin active pour le service de streaming musical. Cette dernière s'appuie sur l'application Lien avec Windows installée sur le téléphone Android et l'interface "Appareils mobiles" de Windows 11. Une fois les deux appareils appairés avec le même compte Microsoft, le système crée un canal de communication permanent entre les plateformes.

Concrètement, lorsqu'un morceau ou un podcast joue sur le smartphone, Windows 11 affiche une notification sur la barre des tâches dès le démarrage du PC. L'icône Spotify apparaît avec un indicateur visuel en forme de signal téléphonique. Un simple clic sur cette notification bascule instantanément la lecture vers l'ordinateur, en la reprenant exactement au même état d'avancement. Si Spotify n'est pas installé sur le PC, Windows propose une installation en un clic depuis le Microsoft Store.