Windows et Android synchronisent maintenant vos écoutes Spotify

Microsoft déploie la fonction Resume pour Spotify avec la mise à jour de février 2026. Cette dernière permet de reprendre instantanément la lecture musicale lancée sur son smartphone Android directement sur Windows 11.
La fonctionnalité Resume devient enfin opérationnelle pour Spotify. Microsoft finalise le déploiement de cette nouveauté avec la build 26200.7840, disponible dans le cadre de la mise à jour de février 2026.
Un transfert de session qui repose sur Link to Windows
Nous rapportions en février 2025 que Spotify et WhatsApp seraient les premières applications tierces à exploiter Resume. Un an plus tard, la fonctionnalité est enfin active pour le service de streaming musical. Cette dernière s'appuie sur l'application Lien avec Windows installée sur le téléphone Android et l'interface "Appareils mobiles" de Windows 11. Une fois les deux appareils appairés avec le même compte Microsoft, le système crée un canal de communication permanent entre les plateformes.
Concrètement, lorsqu'un morceau ou un podcast joue sur le smartphone, Windows 11 affiche une notification sur la barre des tâches dès le démarrage du PC. L'icône Spotify apparaît avec un indicateur visuel en forme de signal téléphonique. Un simple clic sur cette notification bascule instantanément la lecture vers l'ordinateur, en la reprenant exactement au même état d'avancement. Si Spotify n'est pas installé sur le PC, Windows propose une installation en un clic depuis le Microsoft Store.
Resume s'articule autour d'AppContext. Les applications Android publient des données de contexte qui décrivent l'activité en cours : le titre en lecture, la position dans le morceau et les métadonnées associées. Windows 11 capte ces informations via Lien avec Windows et affiche l'alerte de reprise. Soulignons que le mécanisme fonctionne uniquement si le même compte Spotify est connecté sur les deux appareils. En quelque sorte, il s'agit donc d'une réplique à Handoff d'Apple qui permet également une transition fluide entre les appareils de la marque rattachés au même compte depuis une douzaine d'années.
Microsoft a mis à disposition un kit de développement (SDK) pour permettre aux développeurs d'intégrer Resume au sein de leurs applications Android. D'autres services devraient progressivement adopter cette continuité entre appareils dans les prochains mois.