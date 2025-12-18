Autre évolution notable, l’envoi de fichiers depuis Android vers Windows devient enfin natif. Depuis le téléphone, il est possible de sélectionner des images ou des documents pour les transférer directement vers le PC, avec une vitesse qui dépend de la connexion mais reste satisfaisante dans l’ensemble. Windows 11 affiche une notification à la réception, avec un accès direct au fichier concerné. Le transfert inverse reste possible et gagne en visibilité, puisque les fichiers reçus depuis le PC apparaissent désormais sur l’écran d’accueil de l’application.

Le partage du presse-papiers franchit également une étape. Une fois activée dans les paramètres de Windows, la synchronisation fonctionne automatiquement. Texte et images copiés sur le PC se retrouvent instantanément sur le téléphone, sans intervention supplémentaire. L’application conserve un historique des éléments synchronisés, avec la possibilité de les supprimer ou de les partager vers d’autres applications Android.

Dans le même temps, Lien avec Windows inaugure un fil d’activité récente. Tous les échanges entre le téléphone et le PC y sont regroupés, qu’il s’agisse de fichiers transférés ou d’éléments copiés dans le presse-papiers. Une manière plus lisible de suivre ce qui circule entre les deux appareils, sans multiplier les allers-retours dans les menus.

Enfin, le mirroring Android peut désormais être déclenché directement depuis le téléphone, sans passer par Mobile connecté sur le PC. Un bouton permet de projeter l’écran du smartphone sur Windows 11 en quelques secondes, même si la fonction reste pour l’instant limitée à certains modèles compatibles, principalement chez Samsung, mais aussi chez HONOR, OnePlus, OPPO, Xiaomi, vivo et Realme. Microsoft teste également un mode étendu pour les applications capables d’adapter leur interface à des écrans plus larges, sans encore proposer un affichage plein écran.