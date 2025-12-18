Sans annonce officielle, Microsoft commence à déployer une mise à jour majeure de Lien avec Windows sur Android. Verrouillage à distance du PC, transferts de fichiers, presse-papiers partagé ou miroir d’écran : l’application gagne enfin un rôle actif dans l’écosystème Windows 11.
Jusqu’ici, l’intégration entre Android et Windows 11 restait limitée côté mobile. L’application Lien avec Windows permettait surtout de connecter son smartphone au PC afin de profiter des fonctions avancées depuis Windows, via Mobile connecté. Côté téléphone, les possibilités restaient modestes, en dehors de quelques accès basiques. Certaines fonctions inédites avaient bien commencé à apparaître, mais essentiellement dans le cadre de tests en version bêta. Après plusieurs mois d’expérimentation auprès des membres du programme Insider, Microsoft commence désormais à déployer ces évolutions auprès du grand public. Avec la version 1.25102.140.0 de Lien avec Windows sur Android, l’application mobile gagne enfin en autonomie et s’octroie un vrai pouvoir de contrôle sur Windows 11.
Une option de verrouillage pour les étourdis
La grande nouveauté concerne sans conteste le verrouillage à distance du PC. Depuis l’application Android, il suffit de cliquer sur le bouton dédié pour fermer la session Windows en cours et atterrir sur l’écran de saisie du mot de passe. Cette action entraîne également la rupture de la liaison entre le smartphone et l’ordinateur, ce qui exclut tout déverrouillage à distance, du moins pour l’instant. La fonction se révèle néanmoins très pratique pour les têtes en l’air ayant oublié de fermer leur session avant de partir en pause, qui pourront désormais le faire d’un geste, sans avoir à retourner en catastrophe à leur bureau.
À noter aussi que l’application affiche l’état du PC en temps réel. Le niveau de batterie est visible pour les ordinateurs portables, tout comme la qualité de la connexion réseau. Les réglages plus avancés, comme le volume ou le Bluetooth, ne sont en revanche pas encore accessibles depuis Android. L’interface esquisse néanmoins les bases d’un pilotage plus complet, et rompt avec le rôle très passif qu’occupait jusqu’ici Lien avec Windows sur mobile.
Des échanges plus fluides entre Android et Windows
Autre évolution notable, l’envoi de fichiers depuis Android vers Windows devient enfin natif. Depuis le téléphone, il est possible de sélectionner des images ou des documents pour les transférer directement vers le PC, avec une vitesse qui dépend de la connexion mais reste satisfaisante dans l’ensemble. Windows 11 affiche une notification à la réception, avec un accès direct au fichier concerné. Le transfert inverse reste possible et gagne en visibilité, puisque les fichiers reçus depuis le PC apparaissent désormais sur l’écran d’accueil de l’application.
Le partage du presse-papiers franchit également une étape. Une fois activée dans les paramètres de Windows, la synchronisation fonctionne automatiquement. Texte et images copiés sur le PC se retrouvent instantanément sur le téléphone, sans intervention supplémentaire. L’application conserve un historique des éléments synchronisés, avec la possibilité de les supprimer ou de les partager vers d’autres applications Android.
Dans le même temps, Lien avec Windows inaugure un fil d’activité récente. Tous les échanges entre le téléphone et le PC y sont regroupés, qu’il s’agisse de fichiers transférés ou d’éléments copiés dans le presse-papiers. Une manière plus lisible de suivre ce qui circule entre les deux appareils, sans multiplier les allers-retours dans les menus.
Enfin, le mirroring Android peut désormais être déclenché directement depuis le téléphone, sans passer par Mobile connecté sur le PC. Un bouton permet de projeter l’écran du smartphone sur Windows 11 en quelques secondes, même si la fonction reste pour l’instant limitée à certains modèles compatibles, principalement chez Samsung, mais aussi chez HONOR, OnePlus, OPPO, Xiaomi, vivo et Realme. Microsoft teste également un mode étendu pour les applications capables d’adapter leur interface à des écrans plus larges, sans encore proposer un affichage plein écran.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces