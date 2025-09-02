Microsoft déploie discrètement une fonctionnalité native de synchronisation du presse-papier entre Windows 11 et Android, directement intégrée aux paramètres système. Cette alternative aux solutions tierces fonctionne avec les claviers Gboard et Samsung, sans configuration supplémentaire requise sur le smartphone.

Accueil de l'application « Mobile connecté ». © Microsoft
L'info en 3 points
  • Microsoft a lancé une synchronisation native du presse-papier entre Windows 11 et Android, intégrée dans les paramètres système.
  • Cette fonctionnalité fonctionne avec les claviers Gboard et Samsung, sans configuration nécessaire sur le smartphone.
  • Actuellement en phase de test, la synchronisation est unidirectionnelle du PC vers le téléphone, améliorant l'expérience utilisateur.

Windows gère depuis longtemps l’historique du presse-papier et sa synchronisation cloud liée au compte Microsoft, mais l’ouverture directe vers Android s’opère désormais via un simple interrupteur système. Cette bascule apparaît dans les paramètres « Lien avec Windows ».

Une fonctionnalité native qui simplifie l'expérience utilisateur

La bascule « Accéder au presse-papier du PC » se trouve dans Paramètres > Bluetooth et appareils > Appareils mobiles après association d’un smartphone Android via Lien avec Windows, et elle apparaît sur les versions récentes de Windows 11 Insider Preview. Une fois l’option visible, il suffit d’activer l’Historique du presse-papier et la synchronisation dans Paramètres > Système > Presse-papier, en veillant à utiliser le même compte Microsoft sur PC et mobile.

L'option se trouve dans les paramètres liés aux appareils mobiles. © Windows Latest

Dès qu’un texte est copié sur le PC, il remonte quasi instantanément dans le presse-papier du téléphone, accessible dans Gboard ou le clavier Samsung, sans réglage supplémentaire sur le mobile. À ce stade, la synchronisation est unidirectionnelle (PC vers téléphone), ce qui rend la fonction particulièrement utile pour les appareils qui n’ont pas la copie-coller multiplateforme native de « Mobile connecté », comme les Pixel.

Il faudra veiller à avoir la synchronisation du presse-papier activée dans les paramètres dédiés. © Windows Latest

La solution historique via SwiftKey (qui elle est bidirectionnelle) souffrirait encore de fiabilité aléatoire, malgré l’activation de la synchronisation côté Windows et côté application mobile. L’approche native de Windows 11 évite cet écueil et supprime la dépendance à une application de clavier spécifique, tout en restant intégrée aux paramètres du système.

SwiftKey peine encore sur la synchronisation. © Windows Latest

La bascule n’apparaît pas encore chez tout le monde, Microsoft procédant comme à son habitude par vagues et expérimentations A/B dans les canaux Dev/Canary. L’intégration s’accompagne d’une application modernisée qui centralise l’activité récente, y compris le presse-papier du PC, et enrichit les contrôles à distance.

