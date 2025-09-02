La bascule « Accéder au presse-papier du PC » se trouve dans Paramètres > Bluetooth et appareils > Appareils mobiles après association d’un smartphone Android via Lien avec Windows, et elle apparaît sur les versions récentes de Windows 11 Insider Preview. Une fois l’option visible, il suffit d’activer l’Historique du presse-papier et la synchronisation dans Paramètres > Système > Presse-papier, en veillant à utiliser le même compte Microsoft sur PC et mobile.