Il convient de rester mesuré, car cette fonctionnalité n'est pour l'heure ni officielle ni documentée par Microsoft dans les notes de version de ses builds Insider. Son intégration en tant que fonctionnalité cachée suggère une phase de test précoce. Rien ne garantit qu'elle sera déployée dans la version finale de la prochaine mise à jour majeure de Windows 11.

Cette nouveauté s'ajoute à une série d'ajustements constants que Microsoft apporte à son système d'exploitation. Récemment, c'est l'explorateur de fichiers qui avait été le grand gagnant de la dernière bêta de Windows 11, preuve que l'entreprise continue de peaufiner l'expérience utilisateur par petites touches. Le partage audio s'inscrit dans cette logique d'amélioration continue de la qualité de vie numérique.

D'ailleurs, cette même build expérimentale introduit une autre modification, plus subtile, concernant l'interface. La barre des tâches bénéficie de nouvelles animations lors du survol des icônes d'applications ouvertes. Les aperçus des fenêtres s'ajustent désormais dynamiquement à leur taille réelle avec une nouvelle animation de transition, rendant la navigation plus fluide et cohérente.