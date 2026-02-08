Spotify fait encore parler de lui aujourd'hui, non pas pour une nouvelle hausse des tarifs, mais pour une optimisation de sa fonction « lyrics » qui permet aux utilisateurs de profiter des paroles de leurs chansons préférées.
C'était en 2021, après des années d'attente, le géant de l'audio Spotify déployait une fonctionnalité très réclamée par les utilisateurs : les paroles des chansons. Une fonction lyrics très appréciée, permettant (entre autres) d'organiser des sessions karaoké à la maison, avec un catalogue de morceaux absolument gigantesque.
Du nouveau pour les paroles sur Spotify
Aujourd'hui, Spotify annonce étendre une fonction disponible depuis 2022 sur certains marchés, à savoir la traduction de ces mêmes lyrics. Pour les titres dont une traduction est disponible, il suffit de toucher l’icône de traduction sur la carte des paroles afin d’afficher, sous le texte original, sa version traduite.
Les traductions s’affichent alors automatiquement en fonction de la langue configurée sur l'appareil, et il reste bien sûr possible de revenir à tout moment aux paroles originales en un seul geste.
« Après avoir touché plus de 25 marchés l’an dernier, nous déployons désormais les traductions à l’échelle mondiale, permettant à un public toujours plus large de découvrir le sens des chansons à travers les langues et les cultures », explique Spotify. Une fonction disponible aussi bien pour les abonnés gratuits que premium.
Un mode Hors Ligne également de la « party » !
Et ce n'est pas tout ! Désormais, lorsque l'on télécharge ses titres préférés pour une écoute hors connexion, les paroles sont elles aussi automatiquement enregistrées.
De cette manière, que l'on soit sous terre pendant ses trajets quotidiens ou à 30 000 pieds d’altitude en plein vol, les paroles restent accessibles à tout moment, sans nécessiter de connexion.
Les paroles hors ligne sont en cours de déploiement à l’échelle mondiale, pour les abonnés Premium uniquement. Enfin, grâce à une nouvelle fonction preview, les paroles s’affichent désormais directement sous la pochette de l’album ou le court clip pendant la lecture d’un titre.
Selon Spotify, les premiers tests indiquent que cette nouvelle présentation facilite l’engagement avec les paroles et encourage les auditeurs à revenir vers des morceaux récemment découverts. Il est d'ailleurs possible de partager ses lyrics préférés sur les réseaux sociaux, directement depuis l’écran de lecture.
Les aperçus de paroles sont en cours de déploiement à l’échelle mondiale pour tous les utilisateurs de Spotify, sur smartphone ainsi que sur tablette. Cette fonctionnalité peut être désactivée à tout moment via le menu à trois points, en sélectionnant l’option Désactiver les paroles.