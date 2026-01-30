Le portail « Messages », accessible via la photo de profil, devient un hub pour vos découvertes musicales. On y retrouve l'activité d'écoute en temps réel de ses proches (une fonction optionnelle nommée "Listening Activity"), permettant de rebondir instantanément sur ce qu'un ami écoute pour engager la conversation. Spotify précise que cette messagerie est conçue pour compléter les partages sur les réseaux sociaux traditionnels, offrant un espace plus intime et spécialisé pour garder une trace des recommandations reçues au fil du temps.

Côté sécurité, Spotify joue la carte de la vigilance. Si les messages sont chiffrés durant le transit et lors du stockage, ils ne bénéficient pas du chiffrement de bout en bout, permettant ainsi aux modérateurs de filtrer les contenus nuisibles via une détection proactive. Les utilisateurs gardent cependant un contrôle total : il est possible d'accepter ou de refuser les demandes de message, de bloquer des contacts ou même de désactiver complètement la fonctionnalité dans les réglages de confidentialité. Spotify mise sur cette bulle de confiance pour encourager les fans à partager toujours plus de contenus.

Ces fonctions devraient arriver dans les prochaines semaines dans les applications mobiles et de bureau de Spotify. Le géant du streaming reste prudent et évoque un déploiement global dans le courant de l'année 2026.