Spotify ne veut plus être une simple plateforme de streaming. Le géant suédois vient de lancer "Messages", une fonctionnalité de discussion intégrée qui permet désormais de créer des groupes. L'objectif : transformer l'application en un véritable réseau social où l'on s'appelle et l'on échange sans jamais quitter sa musique.
Alors que les utilisateurs devaient jusqu'ici passer par WhatsApp ou Instagram pour partager leurs coups de cœur, Spotify centralise enfin les conversations. Avec cette mise à jour majeure déployée cette semaine, l'application permet aux auditeurs de plus de 16 ans de discuter en tête-à-tête ou en groupe (jusqu'à 10 personnes). Cette offensive sociale vise à simplifier le bouche-à-oreille autour des chansons, des podcasts et des livres audio, tout en renforçant l'engagement des utilisateurs qui n'ont désormais plus besoin de switcher d'application pour commenter un titre.
Spotify intègre les appels de groupe pour écouter des morceaux à distance avec ses proches
La grande nouveauté réside dans l'arrivée des chats de groupe, permettant de réunir jusqu'à 10 personnes dans une même conversation. Pour garantir une expérience sécurisée et éviter le spam, Spotify a instauré une règle stricte : vous ne pouvez discuter qu'avec des personnes avec qui vous avez déjà interagi sur l'application, par exemple via une playlist partagée. Une fois le groupe créé, l'icône de partage devient le point d'entrée unique pour envoyer instantanément un morceau à tous ses proches et recueillir leurs réactions via des emojis ou du texte.
Mais Spotify va plus loin en intégrant la voix au cœur de l'échange. Grâce à la fonction « Jam », les utilisateurs peuvent transformer une simple discussion en une session d'écoute collective qui s'apparente à un véritable appel de groupe audio. Chaque membre peut alors entendre la même musique au même moment et intervenir vocalement pour commenter le morceau ou suggérer la suite de la file d'attente. C’est une manière pour Spotify de recréer l'ambiance d'un salon de musique virtuel, où la discussion et l'écoute ne font plus qu'un.
Une messagerie complète autour de la musique
Le portail « Messages », accessible via la photo de profil, devient un hub pour vos découvertes musicales. On y retrouve l'activité d'écoute en temps réel de ses proches (une fonction optionnelle nommée "Listening Activity"), permettant de rebondir instantanément sur ce qu'un ami écoute pour engager la conversation. Spotify précise que cette messagerie est conçue pour compléter les partages sur les réseaux sociaux traditionnels, offrant un espace plus intime et spécialisé pour garder une trace des recommandations reçues au fil du temps.
Côté sécurité, Spotify joue la carte de la vigilance. Si les messages sont chiffrés durant le transit et lors du stockage, ils ne bénéficient pas du chiffrement de bout en bout, permettant ainsi aux modérateurs de filtrer les contenus nuisibles via une détection proactive. Les utilisateurs gardent cependant un contrôle total : il est possible d'accepter ou de refuser les demandes de message, de bloquer des contacts ou même de désactiver complètement la fonctionnalité dans les réglages de confidentialité. Spotify mise sur cette bulle de confiance pour encourager les fans à partager toujours plus de contenus.
Ces fonctions devraient arriver dans les prochaines semaines dans les applications mobiles et de bureau de Spotify. Le géant du streaming reste prudent et évoque un déploiement global dans le courant de l'année 2026.