Spotify publie ses résultats du quatrième trimestre 2025 et affiche une santé florissante. La plateforme suédoise franchit la barre symbolique des 750 millions d'utilisateurs actifs mensuels et compte désormais 290 millions d'abonnés payants.
Spotify clôture l'année 2025 sur des chiffres records. Le service de streaming a enregistré 751 millions d'utilisateurs actifs mensuels au quatrième trimestre, soit une progression de 11% sur un an. Du côté des abonnements premium, la hausse atteint 10% avec 290 millions de souscripteurs, contre 276 millions en juillet dernier.
Une croissance qui s'accélère après une année charnière
Les chiffres du quatrième trimestre marquent une accélération notable par rapport aux précédents résultats : en février 2025, la plateforme comptait 675 millions d'utilisateurs et 263 millions d'abonnés payants, puis 696 millions d'utilisateurs et 276 millions d'abonnés en juillet. La progression sur les six derniers mois de l'année s'avère donc particulièrement dynamique avec 55 millions d'utilisateurs supplémentaires et 14 millions de nouveaux abonnés premium. À titre de comparaison, troisième trimestre 2025, Deezer revendiquait 9 millions d'abonnés payants au total, soit une baisse par rapport aux 9,7 millions un an plus tôt.
Le chiffre d'affaires du trimestre s'établit à 4,5 milliards d'euros, en hausse de 13% à taux de change constant. La marge brute progresse pour atteindre 33,1%, tandis que le revenu opérationnel grimpe à 701 millions d'euros. Sur l'ensemble de l'année 2025, la plateforme a reversé 11 milliards de dollars à l'industrie musicale, dont la moitié pour les artistes et labels indépendants.
L'Europe reste le premier marché avec 36% des abonnés premium, suivie de l'Amérique du Nord qui représente 25% de la base payante. Alex Norström, co-CEO de Spotify, souligne que l'entreprise sert désormais plus de trois quarts de milliard de personnes à travers le monde.
IA, vidéos et livres audio : Spotify diversifie
Gustav Söderström, co-CEO, positionne Spotify comme le département recherche et développement de l'industrie musicale. Selon lui, les entreprises qui adopteront rapidement les technologies d'IA tireront le meilleur parti de cette transformation. La plateforme a d'ailleurs lancé fin 2025 des initiatives pour filtrer ce qu'elle qualifie de contenu généré par IA de faible qualité, tout en développant des fonctionnalités centrées sur les artistes.
Le service Wrapped 2025 a battu ses propres records avec 300 millions d'utilisateurs et 630 millions de partages sur les réseaux sociaux dans 56 langues. Spotify poursuit également sa diversification avec l'extension des livres audio à cinq nouveaux pays nordiques et le déploiement des vidéos musicales en version bêta aux États-Unis et au Canada.
Malgré quelques défauts minimes (dont une qualité sonore sur le point d’être améliorée pour mieux répondre aux nouveaux standards du marché), Spotify reste une référence dans le domaine du streaming musical. Avec plus de 200 millions d’utilisateurs réguliers dans le monde, il s’agit tout simplement du service le plus populaire à l’heure actuelle. Grâce à une personnalisation totale de son service, de nombreuses options pour s’abonner (ou la possibilité d’en profiter gratuitement), une interface simple et efficace, Spotify est sans aucun doute là pour durer et s’imposer encore pendant de nombreuses années en tant que leader.