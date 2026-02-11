Les chiffres du quatrième trimestre marquent une accélération notable par rapport aux précédents résultats : en février 2025, la plateforme comptait 675 millions d'utilisateurs et 263 millions d'abonnés payants, puis 696 millions d'utilisateurs et 276 millions d'abonnés en juillet. La progression sur les six derniers mois de l'année s'avère donc particulièrement dynamique avec 55 millions d'utilisateurs supplémentaires et 14 millions de nouveaux abonnés premium. À titre de comparaison, troisième trimestre 2025, Deezer revendiquait 9 millions d'abonnés payants au total, soit une baisse par rapport aux 9,7 millions un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires du trimestre s'établit à 4,5 milliards d'euros, en hausse de 13% à taux de change constant. La marge brute progresse pour atteindre 33,1%, tandis que le revenu opérationnel grimpe à 701 millions d'euros. Sur l'ensemble de l'année 2025, la plateforme a reversé 11 milliards de dollars à l'industrie musicale, dont la moitié pour les artistes et labels indépendants.

L'Europe reste le premier marché avec 36% des abonnés premium, suivie de l'Amérique du Nord qui représente 25% de la base payante. Alex Norström, co-CEO de Spotify, souligne que l'entreprise sert désormais plus de trois quarts de milliard de personnes à travers le monde.