Complémentaire à l'option de streaming Lossless lancée par Spotify en septembre 2025, le Mode Exclusif sera lui aussi inclus dans l'abonnement Premium de la marque. Pour l'utiliser, il suffit d'ouvrir son lecteur, d'aller dans les paramètres dans la section « Lecture », puis de cliquer sur « Sortie » et d'activer l'option. Il est également recommandé, dans le même temps, d'activer l'option Lossless pour écouter les morceaux dans la meilleure version possible.