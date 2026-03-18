Amis audiophiles, cette nouvelle devrait vous réjouir : Spotify vient de lancer une nouvelle option pour écouter de la musique avec un son bit-perfect.
Avec 30 fois plus d'abonnés que son concurrent Deezer, Spotify a de beaux jours devant lui. Le service enchaîne les innovations pour maintenir sa position dans le secteur musclé du streaming musical : synchronisation entre Android et Windows optimisée, déploiement de traductions des paroles, intégration des appels de groupe… Loin de s'arrêter en si bon chemin, Spotify vient aussi de lancer une nouvelle fonction sur Windows.
Spotify déploie une option de lecture audio bit-perfect
La lecture audio bit-perfect permet à une application de lire un fichier audio sans aucune modification : ce dernier est transmis tel quel, bit pour bit, et on accède donc à ce que l'artiste a réellement enregistré. Encore faut-il, bien sûr, disposer d'un matériel de qualité. Bonne nouvelle pour ceux qui en disposent, Spotify vient d'introduire un Mode Exclusif (« Exclusive Mode » en anglais), qui permet aux utilisateurs d'accéder à ces lectures audio de grande qualité.
Ce nouveau mode permet notamment à Spotify de prendre les rennes du traitement audio sur un PC et d'éviter que le son ne soit altéré : comme l'explique Spotify dans son annonce, « sans le mode exclusif activé, votre ordinateur peut altérer le signal audio avant qu'il n'atteigne votre convertisseur numérique-analogique (DAC) en le rééchantillonnant, en y intégrant d'autres sons système et en modifiant le volume. »
Une fonctionnalité disponible uniquement sur Windows
Complémentaire à l'option de streaming Lossless lancée par Spotify en septembre 2025, le Mode Exclusif sera lui aussi inclus dans l'abonnement Premium de la marque. Pour l'utiliser, il suffit d'ouvrir son lecteur, d'aller dans les paramètres dans la section « Lecture », puis de cliquer sur « Sortie » et d'activer l'option. Il est également recommandé, dans le même temps, d'activer l'option Lossless pour écouter les morceaux dans la meilleure version possible.
Spotify explique notamment que « le mode exclusif fonctionne de manière optimale avec un convertisseur numérique-analogique (DAC) ou une interface audio ». Il n'est, de plus, pas compatible avec les fonctionnalités de mixage automatique et de fondu enchaîné : celles-ci seront automatiquement désactivées lors de son utilisation. Le Mode Exclusif n'est pas non plus disponible pour « les clips musicaux, les podcasts, les extraits de prévisualisation et les clips Canvas. ».
Les oreilles exigeantes trouveront-elles cette nouveauté à la hauteur ? L'avenir nous le dira.