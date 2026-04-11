La plateforme suédoise Spotify poursuit sa transformation, entre audio et vidéo. Une nouvelle option permet désormais de désactiver totalement l’affichage des contenus vidéo, et ce petit réglage pourrait bien changer l’expérience de nombreux utilisateurs.
Depuis plusieurs années déjà, Spotify ne se contente plus d’être un simple service de streaming musical. Podcasts, formats exclusifs et contenus vidéo se sont progressivement imposés dans l’application, transformant en profondeur les usages. Une évolution qui n’a pas fait que des heureux. L’intégration de la vidéo dans Spotify vient répondre à une logique claire, à savoir enrichir l’expérience utilisateur et rivaliser avec d’autres plateformes où l’image est centrale.
Moins de vidéos, davantage de contrôle
Comme le rapporte le magazine Engadget, la plateforme introduit aujourd’hui une fonctionnalité simple, mais attendue, avec la possibilité de désactiver totalement la lecture des vidéos. Une option qui s’adresse autant aux utilisateurs soucieux de leur consommation de données qu’à ceux qui souhaitent retrouver une expérience purement audio.
L’intégration de la vidéo au sein de Spotify a un coût. D’abord en termes de consommation de données, la vidéo étant bien plus gourmande que l’audio, ce qui peut venir peser sur les forfaits mobiles. Désactiver ces contenus permet donc dans un premier temps de retrouver une utilisation plus légère, particulièrement appréciable en mobilité.
Mais au-delà de l’aspect technique, c’est aussi une question de confort. Tous les utilisateurs ne souhaitent pas être sollicités visuellement en permanence. Certains privilégient une écoute en arrière-plan, que ce soit en travaillant, en se déplaçant ou en se détendant.
Une option qui rassurera aussi les parents
Ce nouveau réglage pourrait également séduire un autre public, à savoir les parents. La vidéo, par nature plus captivante, a tendance à capter fortement l’attention des plus jeunes. Là où une simple playlist audio pouvait accompagner une activité, l’ajout d’images peut rapidement transformer l’expérience en « moment d’écran » non désiré.
Pour désactiver les contenus vidéo sur Spotify, il suffit de se rendre dans les Réglages, puis dans Contenu et Affichage. La nouvelle section Vidéos et Canvas permet de modifier le contenu vidéo affiché, avec la possibilité de désactiver uniquement les Canvas, les clips vidéos et autres sessions live, ou bien tout le contenu vidéo de la plateforme.
Pouvoir désactiver ces contenus permet ainsi de redonner un usage plus passif et contrôlé à l’application. Les enfants peuvent ainsi continuer à écouter de la musique sans forcément être happés par des clips ou des podcasts filmés, ce qui rassurera de nombreux foyers.
En filigrane, cette nouveauté illustre une stratégie plus nuancée de Spotify. Si une grande partie des utilisateurs réclame toujours plus de vidéo, la plateforme montre qu’elle reste malgré tout attentive à ceux qui préfèrent une expérience centrée sur l’audio. Un équilibre délicat, mais essentiel, et, à l’évidence, une évolution bienvenue.