L’intégration de la vidéo au sein de Spotify a un coût. D’abord en termes de consommation de données, la vidéo étant bien plus gourmande que l’audio, ce qui peut venir peser sur les forfaits mobiles. Désactiver ces contenus permet donc dans un premier temps de retrouver une utilisation plus légère, particulièrement appréciable en mobilité.

Mais au-delà de l’aspect technique, c’est aussi une question de confort. Tous les utilisateurs ne souhaitent pas être sollicités visuellement en permanence. Certains privilégient une écoute en arrière-plan, que ce soit en travaillant, en se déplaçant ou en se détendant.