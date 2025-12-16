Si ces méthodes fonctionnent bel et bien, elles impactent l'ensemble du smartphone. Ce qui réduit les animations sur la totalité de l'appareil, et non sur Spotify uniquement. Mais Spotify entend bien corriger cela, avec un bouton directement au sein de l'application. Ce qui pourrait permettre de réduire les animations dans l'application, sans toucher à Instagram, Snapchat ou à vos messages, d'autres applications pas forcément concernées en somme.