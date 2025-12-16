La plateforme de streaming musical travaille sur un paramètre natif permettant de désactiver les animations automatiques, selon des lignes de code découvertes dans la version 9.1.6.1124 de l'application Android.
Vous n'aimez pas les animations de Spotify ? Pire même, elles vous agacent au plus haut point ? L'application de streaming musical préférée des utilisateurs apporte un réglage permettant enfin de corriger cette fonctionnalité, qui ne plaît pas à tous les utilisateurs.
Spotify dépend actuellement de l'OS
Cette découverte dévoile l'existence de chaînes de caractères spécifiques faisant référence à une option intitulée "Reduce animations" (Réduire les animations). Le descriptif associé à cette commande indique qu'elle a pour fonction de "désactiver diverses animations en lecture automatique qui peuvent être distrayantes".
À l'heure actuelle, la gestion des animations dans l'écosystème Spotify sous Android est très limitée. Elle ne peut pas se faire comme on le souhaiterait via les paramètres de l'application. Pour réduire les animations, l'utilisateur doit faire ça directement au niveau du système d'exploitation.
Les procédures actuelles peuvent se faire via deux méthodes :
- Paramètres d'accessibilité : sur les terminaux Pixel, par exemple, le chemin Paramètres > Accessibilité > Couleur et mouvement > Supprimer les animations est requis
- Options pour les développeurs : l'ajustement manuel des échelles d'animation (fenêtre, transition, durée) via les options développeurs
Si ces méthodes fonctionnent bel et bien, elles impactent l'ensemble du smartphone. Ce qui réduit les animations sur la totalité de l'appareil, et non sur Spotify uniquement. Mais Spotify entend bien corriger cela, avec un bouton directement au sein de l'application. Ce qui pourrait permettre de réduire les animations dans l'application, sans toucher à Instagram, Snapchat ou à vos messages, d'autres applications pas forcément concernées en somme.
Une meilleure expérience utilisateur
Au-delà de la simple préférence visuelle, cette fonctionnalité répond à des exigences techniques liées à l'accessibilité numérique. Les animations, en particulier celles en lecture automatique (comme les "Canvas" de Spotify), peuvent provoquer des effets néfastes chez les personnes souffrant de certains troubles. Ces effets incluent des vertiges, des migraines ou des risques de crises convulsives chez les individus photosensibles.
Cependant, les informations trouvées dans le code ne précisent pas quelles animations seront retirées ou réduites. On ne sait donc pas encore si cette option désactivera l'intégralité des animations (transitions d'interface, Canvas, vidéos) ou seulement une sélection spécifique jugée "distrayante".
Une hausse tarifaire à venir ?
Spotify a déjà, à plusieurs reprises, augmenté le tarif de son abonnement. Une augmentation est déjà à prévoir aux États-Unis pour 2026, elle ne devrait pas épargner la France et le reste de l'Europe.