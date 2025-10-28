Spotify vit une période de profonds changements. Son patron historique, Daniel a récemment été remplacé, et occupe désormais le poste de président exécutif. L'outil a aussi considérablement évolué : il a déclaré la guerre au spam musical IA et s'est doté d'une messagerie. Mais ce ne sont pas les seules nouveautés qui nous attendent puisque la firme vient d'annoncer d'importantes modifications sur tvOS.