Toujours à l'écoute de ses utilisateurs, Spotify vient de donner un coup de neuf à son application en version tvOS. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la société n'a pas lésiné sur les nouveautés !
Spotify vit une période de profonds changements. Son patron historique, Daniel a récemment été remplacé, et occupe désormais le poste de président exécutif. L'outil a aussi considérablement évolué : il a déclaré la guerre au spam musical IA et s'est doté d'une messagerie. Mais ce ne sont pas les seules nouveautés qui nous attendent puisque la firme vient d'annoncer d'importantes modifications sur tvOS.
Une app "reconstruite de zéro"
Un nouveau modèle Apple TV 4K est dans les tuyaux et à cette occasion, Spotify a voulu frapper fort : la société suédoise s'est plongée dans les retours de ses utilisateurs et a décidé de proposer, selon les dires d'un de ses porte-paroles, une application « reconstruite de zéro pour une expérience plus rapide, plus intelligente et plus visuelle ».
Il faut dire que l'ancienne app n'était qu'un simple portage et que celui-ci n'était guère réussi. La nouvelle mouture, qui dispose d'un design entièrement repensé, propose, quant à elle, une expérience bien plus fluide et immersive. On y trouve notamment un contrôle à distance facilité grâce à Spotify Connect, des recommandations IA de Spotify DJ et bien d'autres améliorations :
- Les paroles des chansons peuvent désormais défiler en temps réel sur l'écran ;
- La gestion des chansons en file d'attente a été simplifiée ;
- On a la main sur la vitesse de lecture des podcasts.
Les utilisateurs payants ne sont pas oubliés puisque qu'ils peuvent désormais lire les podcasts et les clips au format vidéo sur leur télévision.
Une nouvelle stratégie pour Spotify ?
En boostant ses performances vidéo, Spotify a, bien sûr dans le viseur son concurrent, Apple Music. Mais la firme souhaite probablement aussi asseoir sa présence au sein des plateformes multimédias et aller au delà des ordinateurs et des téléphones mobiles.
Rappelons notamment que Spotify est devenu, il y a deux semaines, partenaire de Netflix. Dans ce cadre, la version vidéo de certains podcasts hébergés par la société suédoise sera bientôt diffusée en exclusivité chez le géant du streaming vidéo. Spotify est donc bien décidée à prendre d'assaut nos télévisions et à élargir le cercle de ses utilisateurs.
La nouvelle version de l'app Spotify pour Apple TV peut être téléchargée dès aujourd'hui sur l'App Store. Pour ceux qui préfèrent attendre que le service s'installe automatiquement, il faudra attendre la fin de son déploiement, qui devrait prendre une quinzaine de jours.