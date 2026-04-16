Depuis ce mercredi, les abonnés américains et britanniques de Spotify peuvent acheter des livres papier directement depuis l'application, via un partenariat avec Bookshop.org. La plateforme de streaming musicale donne l'offensive sur le terrain de la vente physique, longtemps propriété exclusive d'Amazon, en plus de plusieurs nouvelles fonctionnalités autour des livres audio.
C'est enfin actif. Spotify vend des livres papier, après l'avoir annoncé en février dernier. Depuis ce mercredi, les abonnés américains et britanniques trouvent sur les pages audiobook de l'application un bouton « Get a copy for your bookshelf », qui les redirige vers Bookshop.org, plateforme dédiée aux librairies indépendantes. C'est elle qui gère les prix, les stocks et les livraisons. La fonctionnalité est active sur Android, les utilisateurs iOS y auront accès la semaine prochaine.
« En allant à la rencontre des lecteurs là où ils se trouvent et en les redirigeant vers Bookshop.org, Spotify soutient financièrement les librairies indépendantes à chaque achat » - Andy Hunter, fondateur et PDG de Bookshop.org
Le livre papier représentait encore près de 73 % des revenus de l'édition commerciale spotify l'année précédant l'annonce. La grande majorité des lecteurs achètent donc encore du papier. Spotify avait jusqu'ici construit sa stratégie livre autour de l'audio uniquement. Avec ce partenariat, la plateforme ouvre un second front commercial, là où Amazon règne depuis des années via sa marketplace et son programme Kindle Direct Publishing.
Le choix de Bookshop.org est aussi un positionnement éditorial. Andy Hunter, fondateur et P.-D.G de la plateforme, a expliqué que chaque achat via Spotify soutiendrait financièrement les libraires indépendants.
Amazon synchronise déjà texte et audio, mais Spotify y ajoute le volume d'utilisateurs
C'est une bonne façon de garder captifs les utilisateurs qui ne savent pas choisir entre divers formats de lecture. Mais Amazon ne dispose pas des 751 millions d'utilisateurs actifs mensuels de Spotify, ni de son algorithme de recommandation musicale et podcastique.
Pour Owen Smith, directeur mondial des audiobooks chez Spotify, l'ambition de la plateforme est de « faire en sorte que la lecture s'intègre à la vie moderne », que ce soit par la découverte d'un livre comme on trouve une chanson, l'écoute pendant un trajet, ou le passage à la version physique à la maison.
Page Match passe à 30 langues et booste l'écoute de 55 %
On vous le disait, le livre papier fait partie d'un paquet d'annonces. Spotify a également étendu Page Match, fonctionnalité lancée en février. Elle permet de scanner une page d'un livre imprimé ou numérique pour retrouver instantanément le passage correspondant dans l'audiobook. L'outil couvre désormais plus de 30 langues supplémentaires, dont le français, l'allemand et le suédois.
Selon notre confrère TechCrunch, les utilisateurs ayant eu recours à Page Match écoutent en moyenne 55 % d'heures d'audiobook supplémentaires par semaine, et 62 % des titres consultés via cette fonction n'avaient jamais été streamés auparavant par ces mêmes utilisateurs.
« Qu'il s'agisse de découvrir un livre comme on découvre une chanson ou un podcast sur Spotify, d'écouter le livre audio pendant ses trajets, d'utiliser la fonction Page Match pour passer à une version papier à la maison, ou de reprendre sa lecture avec un résumé, nous facilitons l'accès aux livres tout en soutenant la croissance des auteurs et des éditeurs » - Owen Smith, directeur mondial des audiobooks chez Spotify
Et c'est malin, car chaque nouvel auditeur engagé renforce la valeur de l'abonnement Premium, alors que Spotify a relevé ses tarifs aux États-Unis et en Europe début 2026.
La même mise à jour apporte également les Audiobook Recaps sur Android, des résumés audio adaptés au point d'écoute de chaque utilisateur pour reprendre facilement un livre en cours. Les Audiobook Charts sont disponibles en Allemagne, après les États-Unis et le Royaume-Uni, avec des classements hebdomadaires par genre basés sur les comportements d'écoute.