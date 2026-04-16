C'est enfin actif. Spotify vend des livres papier, après l'avoir annoncé en février dernier. Depuis ce mercredi, les abonnés américains et britanniques trouvent sur les pages audiobook de l'application un bouton « Get a copy for your bookshelf », qui les redirige vers Bookshop.org, plateforme dédiée aux librairies indépendantes. C'est elle qui gère les prix, les stocks et les livraisons. La fonctionnalité est active sur Android, les utilisateurs iOS y auront accès la semaine prochaine.

« En allant à la rencontre des lecteurs là où ils se trouvent et en les redirigeant vers Bookshop.org, Spotify soutient financièrement les librairies indépendantes à chaque achat » - Andy Hunter, fondateur et PDG de Bookshop.org

Le livre papier représentait encore près de 73 % des revenus de l'édition commerciale spotify l'année précédant l'annonce. La grande majorité des lecteurs achètent donc encore du papier. Spotify avait jusqu'ici construit sa stratégie livre autour de l'audio uniquement. Avec ce partenariat, la plateforme ouvre un second front commercial, là où Amazon règne depuis des années via sa marketplace et son programme Kindle Direct Publishing.

Le choix de Bookshop.org est aussi un positionnement éditorial. Andy Hunter, fondateur et P.-D.G de la plateforme, a expliqué que chaque achat via Spotify soutiendrait financièrement les libraires indépendants.