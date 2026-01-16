Pour bien entamer cette nouvelle année 2026, c'est Spotify qui dégaine le premier, en confirmant une nouvelle augmentation de son forfait Premium, qui prendra effet dès le mois de février. Les abonnés verront ainsi leur prochaine facture augmenter, passant de 11,99 dollars à 12,99 dollars mensuels, tandis que les nouveaux abonnés auront directement droit au nouveau tarif.

Spotify explique que « Ces ajustements occasionnels de nos tarifs sur l’ensemble de nos marchés reflètent la valeur que Spotify apporte, nous permettant de continuer à offrir la meilleure expérience possible et de soutenir les artistes. »