Moins d’un an après la précédente hausse de ses tarifs, le groupe suédois Spotify remet le couvert avec une nouvelle augmentation du prix de son abonnement Premium, qui prendra effet dès février sur trois marchés (dans un premier temps en tout cas).
Musique, séries, films, jeux vidéo… Depuis quelques années maintenant, les abonnements se sont imposés (et multipliés) dans notre quotidien numérique. Spotify, Netflix, Disney+, Xbox Game Pass ou encore PS Plus rivalisent d’offres, tout en multipliant les formules. Problème : cette profusion s’accompagne aussi d’augmentations tarifaires régulières, presque devenues un rituel annuel pour les consommateurs.
Une hausse de l'abonnement (encore) chez Spotify
Pour bien entamer cette nouvelle année 2026, c'est Spotify qui dégaine le premier, en confirmant une nouvelle augmentation de son forfait Premium, qui prendra effet dès le mois de février. Les abonnés verront ainsi leur prochaine facture augmenter, passant de 11,99 dollars à 12,99 dollars mensuels, tandis que les nouveaux abonnés auront directement droit au nouveau tarif.
Spotify explique que « Ces ajustements occasionnels de nos tarifs sur l’ensemble de nos marchés reflètent la valeur que Spotify apporte, nous permettant de continuer à offrir la meilleure expérience possible et de soutenir les artistes. »
Les Etats-Unis dans un premier temps, mais aussi l'Estonie et la Lettonie
Cette nouvelle hausse concernera dans un premier temps les États-Unis, ainsi que l’Estonie et la Lettonie, précise Spotify. Une augmentation qui ne s’accompagnera d’aucune nouveauté notable pour les utilisateurs, hormis la mise en avant de l’expérience déjà proposée par la plateforme et la promesse d’une meilleure rémunération des artistes.
Pour l’heure, l’Europe n’est pas concernée par cette nouvelle hausse tarifaire. La dernière augmentation remonte à l’été dernier, avec un abonnement Spotify Premium porté très précisément à 12,14€. Si le Vieux Continent devrait être épargné encore quelques mois, il y a fort à parier que l’ajustement qui se profile aux États-Unis finira par s’étendre à d’autres marchés.
Une perspective qui risque de peser, une fois encore, sur le budget des abonnés, ravivant cette même question existentielle qui refait surface à chaque nouvelle augmentation : « Serait-ce le moment de me désabonner ? ».