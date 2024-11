Daniel Ek et son équipe n'aiment pas se reposer sur leurs lauriers. Après avoir acquis Findaway, une société spécialisée en distribution de livres audio, Spotify a tenté de concurrencer Audible d'Amazon en rendant les audiobooks plus accessibles. Peu de temps après, la société s'est insurgée contre les commissions imposées par Apple sur ce format. Malgré tout, Spotify n'en a pas fini avec les livres audio et le prouve en optimisant ce format sur sa plateforme.