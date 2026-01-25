Avec Page Match, Spotify s’adresse clairement à ces lecteurs hybrides, encore attachés au livre papier tout en adoptant les usages numériques. L’objectif : faciliter la transition entre lecture traditionnelle et écoute, sans rupture ni perte de repères.

Concrètement, il suffit de scanner une page d’un ouvrage avec l’appareil photo du smartphone pour que Spotify lance automatiquement le passage correspondant dans la version audio. Une approche intuitive, pensée pour accompagner les usages du quotidien.