Spotify teste actuellement une nouvelle fonction en lien avec ses audiobooks qui ferait le lien avec nos bons vieux livres au format papier et leurs homologues numériques. Explications.
Longtemps cantonné au strict streaming musical, Spotify a depuis quelques années déjà élargi son terrain de jeu. Podcasts exclusifs, créations originales, livres audio… La plateforme suédoise se mue en hub audio global. Une stratégie ambitieuse qui continue de redéfinir son identité, avec une nouveauté plutôt étonnante qui pourrait débarquer bientôt.
Une nouvelle fonction Page Match à l'essai
En effet, Spotify mènerait actuellement divers tests concernant une nouvelle fonctionnalité directement liée aux livres audio. Baptisée Page Match, celle-ci serait en mesure de « faire le lien » entre un livre numérique et un livre classique. Si les essais s'avèrent concluants, la fonction Page Match devrait être déployée dans les pays où le service audiobook est disponible (et donc possiblement en France).
De nombreux amoureux de la lecture classique ont succombé à la liseuse électronique. Plus compacte, plus agréable, plus facile à transporter, la liseuse électronique est bourrée d'atouts, mais certains apprécient encore de temps à autre jongler avec un véritable livre physique.
Une synchronisation entre les livres audio et les livres papier chez Spotify
Avec Page Match, Spotify s’adresse clairement à ces lecteurs hybrides, encore attachés au livre papier tout en adoptant les usages numériques. L’objectif : faciliter la transition entre lecture traditionnelle et écoute, sans rupture ni perte de repères.
Concrètement, il suffit de scanner une page d’un ouvrage avec l’appareil photo du smartphone pour que Spotify lance automatiquement le passage correspondant dans la version audio. Une approche intuitive, pensée pour accompagner les usages du quotidien.
La fonction opère également dans l’autre sens. Après une session d’écoute, l’application indique précisément la page à reprendre dans le livre physique, permettant de passer d’un format à l’autre en toute fluidité. Reste à savoir sur quelle édition se basera Spotify, la pagination étant différente d'une édition à une autre.
Pour fonctionner, il est nécessaire d'avoir accès à l'audiobook correspondant au livre physique sur Spotify et la fonction permet également de faire une sauvegarde dans la bibliothèque, pour reprendre sa lecture ultérieurement. À l'heure actuelle, aucune date de lancement n'a été dévoilée par Spotify.