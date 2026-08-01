À compter de dimanche, avec l'entrée en vigueur de l'AI Act, lorsqu'un chatbot, un robot conversationnel, vous répond sur un site de e-commerce ou un service client, il doit vous dire ce qu'il est, sauf si c'est déjà évident. Les assistants virtuels qui jouent les humains sans se démasquer ne peuvent donc officiellement plus se cacher. Même chose pour les outils qui analysent vos émotions ou vous classent selon des critères biométriques, comme le visage ou la voix. S'ils sont interdits au travail depuis 2025, ils doivent ailleurs vous prévenir avant toute analyse.