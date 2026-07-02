Claude Science : Anthropic installe son IA directement dans les laboratoires

Chaque figure produite (structure protéique en 3D, piste de génome, structure chimique) est accompagnée du code exact qui l'a générée, d'une description en langage courant et de l'historique complet des échanges. Un chercheur peut demander de retirer un quadrillage ou de passer un axe en échelle logarithmique : l'agent modifie alors son propre code plutôt que de le décrire. Côté calcul, l'application tourne en local sur macOS, Linux, ou via une connexion SSH vers un cluster de calcul intensif. De cette manière, les données sensibles ne quittent pas l'infrastructure du laboratoire. Avant de lancer un job, elle rédige un plan et demande une validation, puis répartit l'analyse sur une ressource GPU unique ou sur plusieurs centaines.

Anthropic annonce qu'elle finance jusqu'à 50 projets de recherche avec 30 000 dollars de crédits chacun, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 juillet 2026. Les projets retenus démarreront en septembre pour s'achever en décembre.