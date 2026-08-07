OpenAI agrandit les perspectives de son chatbot ChatGPT. Les utilisateurs gratuits voient ainsi la limite d'utilisation du modèle GPT-5.6 Luna être levées.
Il y a un mois, OpenAI lançait la nouvelle version de son chatbot ChatGPT, avec la création d'une nouvelle structure en trois niveaux. GPT-5.6 Sol est ainsi le modèle IA le plus puissant, quand, à l'autre extrémité, GPT-5.6 Luna est le plus rapide et le moins cher. Et malgré cette caractéristique, ce dernier était limité pour les utilisateurs gratuit… jusqu'à maintenant.
Il n'y a plus de limite d'utilisation de GPT-5.6 Luna pour les utilisateurs gratuits de ChatGPT
Ce jeudi 6 août, OpenAI annonçait la mise en place d'une nouvelle politique. Et son trait majeur tient à GPT-5.6 Luna. Tous ceux qui usent de ChatGPT sans abonnement ont en effet l'habitude de voir rapidement une fenêtre apparaître expliquant que le quota d'utilisation de GPT-5.6 Luna est atteint.
Ceci est du passé, puisque, à partir d'aujourd'hui « les utilisateurs gratuits et de ChatGPT Go bénéficient d'un accès illimité aux discussions textuelles avec GPT-5.6 Luna. » Un bouton « Think » fait aussi son apparition pour les utilisateurs gratuits, et va permettre de demander à l'IA de travailler plus profondément une question complexe.
ChatGPT Go, un abonnement maintenant utile seulement pour générer les images ?
Si ceux qui ne payent rien vont adorer cette nouvelle, on peut par contre se demander à quel point la souscription ChatGPT Go à 8 euros par mois reste encore intéressante. L'argument de vente majeur de ce dernier était en effet de pouvoir bénéficier d'un accès étendu à ce modèle.
Aujourd'hui, ChatGPT Go ne propose plus, comme éléments différenciants par rapport aux utilisateurs gratuits, que plus de chargements, une mémoire plus étendue, et la possibilité de générer plus d'image. Cette dernière caractéristique va-t-elle devenir la marque distinctive de ChatGPT Go ? Et si oui, ne risque pas-t-il de perdre de son intérêt pour beaucoup d'abonnés ?
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.