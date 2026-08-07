Ce jeudi 6 août, OpenAI annonçait la mise en place d'une nouvelle politique. Et son trait majeur tient à GPT-5.6 Luna. Tous ceux qui usent de ChatGPT sans abonnement ont en effet l'habitude de voir rapidement une fenêtre apparaître expliquant que le quota d'utilisation de GPT-5.6 Luna est atteint.

Ceci est du passé, puisque, à partir d'aujourd'hui « les utilisateurs gratuits et de ChatGPT Go bénéficient d'un accès illimité aux discussions textuelles avec GPT-5.6 Luna. » Un bouton « Think » fait aussi son apparition pour les utilisateurs gratuits, et va permettre de demander à l'IA de travailler plus profondément une question complexe.