ChatGPT sait se montrer généreux même si vous n'êtes pas abonné. Mais la fiabilité des réponses a souvent été… discutable. La faute a des modèles au rabais, taillés pour la distribution de masse avant l'efficacité. GPT-5.5 Instant veut changer cette mauvaise habitude.
Les utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT viennent de recevoir un joli cadeau. OpenAI déploie son modèle GPT-5.5 Instant par défaut, une version allégée de son modèle phare promettant des réponses plus fiables et moins d'hallucinations.
GPT-5.5 Instant arrive, mais OpenAI ne le criera pas sur tous les toits
OpenAI déploie actuellement GPT-5.5 Instant auprès de l'ensemble de ses utilisateurs, y compris sur la version gratuite. Ce changement d'infrastructure, officialisé mardi, s'accompagne de statistiques flatteuses : la firme annonce une réduction de 52,5% des hallucinations sur les requêtes sensibles (droit, médecine, finance) et une baisse de 37,3% des affirmations erronées. Le modèle gagne également en puissance brute, affichant des scores nettement supérieurs en mathématiques (81,2 contre 65,4 au test AIME 2025) et en analyse multimodale.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
Sur le plan technique, cette mouture excelle dans la gestion du contexte. Le chatbot est désormais plus à même de décider s'il doit ou non lancer une recherche web pour compléter sa réponse. Du côté des limites d'utilisation, les comptes gratuits peuvent adresser jusqu'à 10 requêtes toutes les 5 heures à ce nouveau modèle, avant de basculer temporairement vers la version « mini ».
ChatGPT face à la concurrence et à la pub
L'enjeu pour OpenAI est double. En hissant le niveau de son offre gratuite, l'entreprise de Sam Altman coupe l'herbe sous le pied de ses concurrents directs (notamment Claude et Gemini) qui courtisent le même public avec leurs propres déclinaisons allégées. Surtout, cette mise à jour prépare le terrain pour l'ultime argument de vente : l'hyper-personnalisation.
La véritable révolution de GPT-5.5 Instant réside dans sa capacité à lier le contexte des conversations passées, des fichiers uploadés et même des comptes Gmail liés. C'est ici que se trouve le modèle économique : ces fonctionnalités de mémoire profonde et d'intégration poussée sont pour l'instant réservées aux abonnés Plus et Pro (sur l'interface web). En offrant un aperçu de cette puissance de frappe aux utilisateurs gratuits, OpenAI crée un tunnel de conversion redoutable.
Reste le sujet épineux de la publicité. OpenAI a prouvé qu'elle pouvait rapporter gros et n'a aucune intention de reculer sur le sujet. Offrir à ceux qui la subiront l'accès aux derniers modèles ne sera pas de trop pour faire passer la pilule.