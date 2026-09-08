C’est sur les tâches autonomes que l’écart paraît le plus marqué. D’après les mesures communiquées par OpenAI, Astra atteint 57,9% sur Terminal-Bench 4.0, contre 37,3% pour GPT-5.6 Sol. Sur OSWorld 2.0, le gain est plus mesuré, avec 72,6% contre 65,7%. Dans les simulations de latence menées par OpenAI sur ce benchmark, Astra mettrait environ 40 minutes par tâche, contre 75 minutes pour son prédécesseur.

Sur MRCR v2, qui mesure la capacité à retrouver des informations dispersées dans un contexte très long, Astra atteint 96,3% entre 512 000 et un million de tokens, contre 73,8 % pour Sol. Des chiffres maison, donc à prendre avec les précautions habituelles, mais qui traduisent assez bien le gain de performances potentiel avec ce nouveau modèle.

Astra est par ailleurs conçu pour enchaîner davantage d’actions seul : naviguer sur le Web, manipuler une interface, remplir un formulaire, diagnostiquer un problème à l’écran ou poursuivre une tâche sur plusieurs étapes. OpenAI le présente d’ailleurs comme son meilleur modèle à utiliser avec un ordinateur.