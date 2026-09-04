Chat échaudé craint l’eau froide. C’est sans doute pour cela qu’OpenAI réserve, dans un premier temps, l’accès à GPT-6 Astra aux entreprises inscrites à Daybreak, son programme d’accès anticipé pour testeurs autorisés. Une version équipée de protections de cybersécurité supplémentaires doit être lancée dans les prochains jours, pour les abonnés payants de ChatGPT.

Le nouveau modèle sait piloter un ordinateur pour le compte de son utilisateur, que ce soit pour remplir un formulaire ou chercher une information en ligne, avec une rapidité supérieure de 47 % à celle de GPT-5.6 Sol, son prédécesseur. Et c'est dès cette étape qu'OpenAI limite l'accès aux fonctions de cybersécurité les plus avancées du modèle, capables de repérer des failles informatiques inédites.

Pour le président d’OpenAI, Greg Brockman, on entre dans les prémices de l’intelligence artificielle générale, ce stade hypothétique dans lequel les logiciels dépasseraient l’humain sur un large éventail de tâches.

