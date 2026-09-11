OpenAI revendique notamment un score de 72,6% sur OSWorld 2.0, un benchmark consacré aux tâches réalisées sur ordinateur, contre 65,7% pour GPT-5.6 Sol. Des chiffres maison, donc à prendre avec le recul habituel, mais qui donnent une idée du positionnement du modèle : Astra n’est pas seulement là pour répondre plus intelligemment, il doit aussi agir davantage.

Et plus une IA travaille longtemps, utilise des outils et enchaîne les étapes, plus elle mobilise de calcul. Le succès commercial commence donc à rencontrer une limite beaucoup plus matérielle : la capacité de calcul qu’OpenAI peut actuellement consacrer au service.