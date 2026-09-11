La demande pour GPT-6 Astra force OpenAI à fermer temporairement les nouvelles souscriptions à son offre Pro à 200 dollars par mois. Les abonnés actuels conservent leur accès, tandis que les autres formules restent disponibles.
Même à 200 dollars par mois, il faut désormais patienter. Depuis le 10 septembre, OpenAI a suspendu les nouvelles inscriptions et les passages vers sa formule ChatGPT Pro la plus chère. En cause, le succès de GPT-6 Astra, particulièrement gourmand en ressources et déjà capable de mettre les infrastructures du groupe sous tension.
Thibault Sottiaux, responsable produit chez OpenAI, explique que l’entreprise préfère limiter temporairement les arrivées afin de préserver la qualité de service pour les abonnés existants, le temps d’augmenter ses capacités. La mesure est présentée comme provisoire, sans date de réouverture pour l’instant.
Astra demande beaucoup plus aux serveurs
La situation n’est pas totalement surprenante. Plus performant que ses prédécesseurs, GPT-6 Astra a justement été conçu pour prendre davantage de travail en charge sans intervention humaine : programmation, missions longues, production de documents ou de présentations, mais aussi manipulation d’interfaces, remplissage de formulaires et tests de sites web.
OpenAI revendique notamment un score de 72,6% sur OSWorld 2.0, un benchmark consacré aux tâches réalisées sur ordinateur, contre 65,7% pour GPT-5.6 Sol. Des chiffres maison, donc à prendre avec le recul habituel, mais qui donnent une idée du positionnement du modèle : Astra n’est pas seulement là pour répondre plus intelligemment, il doit aussi agir davantage.
Et plus une IA travaille longtemps, utilise des outils et enchaîne les étapes, plus elle mobilise de calcul. Le succès commercial commence donc à rencontrer une limite beaucoup plus matérielle : la capacité de calcul qu’OpenAI peut actuellement consacrer au service.
Les autres forfaits restent accessibles
Signalons par ailleurs que cette suspension ne concerne que l’offre Pro à 200 dollars. La formule Pro à 100 dollars reste accessible, avec les mêmes grandes fonctions, mais des quotas plus serrés. OpenAI annonce environ cinq fois le volume d’usage de Plus, contre vingt fois pour la formule désormais fermée aux nouveaux clients.
Les abonnés déjà inscrits à Pro 200 dollars continuent, eux, de profiter normalement de leur forfait. Plus donne également accès à Astra dans Work et Codex, tandis que GPT-5.6 Sol reste utilisé dans les conversations classiques. Les développeurs peuvent enfin passer par l’API, facturée à la consommation.
Ceux qui refusent d’attendre peuvent aussi regarder ailleurs. Anthropic pousse Claude Pro avec Claude Code et Cowork, tandis que Google AI Pro mise sur Gemini 3.1 Pro, Deep Research et ses intégrations à Gmail ou Docs.
OpenAI n’a clairement pas de problème pour convaincre les utilisateurs d’essayer Astra. Son défi, désormais, est de trouver assez de puissance de calcul pour les laisser s’en servir.
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