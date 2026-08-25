La parenthèse aura été courte. Dès aujourd’hui, OpenAI rétablit pour les abonnés ChatGPT Plus un quota d’usage calculé sur une fenêtre de cinq heures dans ChatGPT Work et Codex. La limite hebdomadaire demeure, mais les utilisateurs les plus intensifs devront de nouveau fractionner leurs sessions.
Le robinet se referme pour les abonnés ChatGPT Plus qui ont pris goût aux longues sessions avec Codex ou ChatGPT Work. OpenAI va réactiver son plafond de cinq heures, temporairement retiré après l’arrivée de GPT-5.6. L’annonce de Thibault « Tibo » Sottiaux, responsable de l’ingénierie de ces produits, ne concerne toutefois pas les conversations textuelles classiques dans ChatGPT. Elle vise l’enveloppe de calcul commune aux deux outils agentiques.
Un quota de calcul, pas un chronomètre
Il ne s’agit pas d’un chrono qui coupe l’accès après cinq heures passées devant l’écran. Chaque compte reçoit une quantité de calcul utilisable sur une fenêtre de cinq heures, en plus de sa limite hebdomadaire. À l’approche du seuil, l’utilisateur peut choisir un modèle moins gourmand. Une fois le plafond atteint, il doit attendre sa remise à zéro ou acheter des crédits pour poursuivre.
La consommation varie fortement selon le modèle, la complexité de la tâche et la quantité de contexte à analyser. La documentation officielle d’OpenAI estime ainsi qu’un abonné Plus peut envoyer entre 10 et 100 messages locaux avec GPT-5.6 Sol au cours d’une fenêtre, contre 25 à 200 avec Terra. Les tâches exécutées dans le cloud, les gros projets, le mode rapide ou la génération d’images ponctionnent plus rapidement cette enveloppe. Le plafond hebdomadaire, lui, ne change pas.
OpenAI justifie ce retour par la nécessité de lisser la charge sur ses infrastructures et d’empêcher les nouveaux utilisateurs d’épuiser par mégarde tout leur forfait hebdomadaire en une seule séance. Le garde-fou a aussi un effet commercial évident. Selon Thibault Sottiaux, les abonnements Pro à 100 et 200 dollars resteront exempts de ce plafond durant « les prochains mois », tout en conservant leur limite hebdomadaire.
Claude et Gemini pas vraiment plus généreux
Changer de crèmerie ne permet pas d’échapper aux compteurs. Claude Pro applique déjà une limite de session remise à zéro toutes les cinq heures, doublée d’un quota hebdomadaire. Cette même enveloppe est partagée entre Claude et Claude Code.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
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