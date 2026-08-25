La consommation varie fortement selon le modèle, la complexité de la tâche et la quantité de contexte à analyser. La documentation officielle d’OpenAI estime ainsi qu’un abonné Plus peut envoyer entre 10 et 100 messages locaux avec GPT-5.6 Sol au cours d’une fenêtre, contre 25 à 200 avec Terra. Les tâches exécutées dans le cloud, les gros projets, le mode rapide ou la génération d’images ponctionnent plus rapidement cette enveloppe. Le plafond hebdomadaire, lui, ne change pas.