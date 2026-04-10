Le contexte financier éclaire la manœuvre. Anthropic a dépassé les 30 milliards de dollars de revenus annualisés. OpenAI stagne autour de 24 à 25 milliards. Claude Code génère à lui seul un run-rate supérieur à 2,5 milliards. La croissance d'Anthropic est tirée par les développeurs, le segment le plus rentable et le plus fidèle.

OpenAI doit inverser cette dynamique avant son entrée en Bourse, attendue fin 2026. Capturer l'écosystème développeur ne rapporte pas seulement des abonnements. Cela crédibilise la plateforme auprèsdes investisseurs et des entreprises, qui suivent les choix de leurs équipes techniques. Un développeur qui adopte Codex aujourd'hui recommandera ChatGPT Enterprise demain. Le recrutement de Steinberger s'inscrit dans cette logique : convertir la communauté OpenClaw en ambassadeurs Codex.