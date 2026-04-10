Un abonnement à 100 dollars par mois, cinq fois plus de Codex que le plan Plus, et un recrutement symbolique. OpenAI attaque Anthropic sur son propre terrain tarifaire, au moment où les limites de Claude poussent les développeurs vers la sortie.
OpenAI a annoncé le 9 avril un nouvel abonnement ChatGPT Pro à 103 € par mois. Le prix n'est pas un hasard. C'est exactement celui du premier palier de l'offre Max d'Anthropic, le plus populaire auprès des développeurs utilisant Claude Code. Comme l'a confirmé un porte-parole d'OpenAI, le positionnement vise directement Anthropic.
Un tier taillé pour le vibe coding et calibré contre Claude
Le plan Pro offre cinq fois plus de quotas Codex que le plan Plus à 23 €. Pour le lancement, OpenAI double temporairement cette limite jusqu'au 31 mai. L'offre cible les « vibe coders », ces développeurs qui construisent des logiciels en langage naturel via des agents IA. Codex revendique 3 millions d'utilisateurs hebdomadaires, en hausse de 70 % par mois.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
L'opération dépasse le simple ajustement tarifaire. Le 4 avril, Anthropic a bloqué l'utilisation des abonnements Claude par les outils tiers comme OpenClaw. Peter Steinberger, créateur d'OpenClaw, avait été recruté par OpenAI dès février pour piloter sa stratégie d'agents personnels. Depuis, il critique ouvertement les restrictions d'Anthropic et vante la souplesse de Codex. Se faisant, OpenAI récupère les développeurs qu'Anthropic a frustrés.
L'enjeu caché : combler l'écart de revenus avant l'entrée en bourses
Le contexte financier éclaire la manœuvre. Anthropic a dépassé les 30 milliards de dollars de revenus annualisés. OpenAI stagne autour de 24 à 25 milliards. Claude Code génère à lui seul un run-rate supérieur à 2,5 milliards. La croissance d'Anthropic est tirée par les développeurs, le segment le plus rentable et le plus fidèle.
OpenAI doit inverser cette dynamique avant son entrée en Bourse, attendue fin 2026. Capturer l'écosystème développeur ne rapporte pas seulement des abonnements. Cela crédibilise la plateforme auprèsdes investisseurs et des entreprises, qui suivent les choix de leurs équipes techniques. Un développeur qui adopte Codex aujourd'hui recommandera ChatGPT Enterprise demain. Le recrutement de Steinberger s'inscrit dans cette logique : convertir la communauté OpenClaw en ambassadeurs Codex.
La grille tarifaire d'OpenAI compte désormais sept paliers : Free, Go (8 €), Plus (23 €), Pro (103 €), Pro (229 €), Business (21 €/utilisateur) et Enterprise. Deux plans portent le même nom à des prix différents. La lisibilité en souffre. Mais OpenAI préfère visiblement la couverture du marché à la simplicité de l'offre.
La baisse perçue de la qualité de Claude, les limites d'utilisation renforcées et le blocage des outils tiers ont ouvert une fenêtre. OpenAI s'y engouffre, euro par euro.