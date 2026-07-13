Enfin un peu plus de souplesse chez OpenAI ? L'éditeur de ChatGPT vient de supprimer certaines limites, bloquant les utilisateurs. Toutefois, ces changements n'ont rien de définitif.
OpenAI a annoncé ce jour plusieurs modifications concernant l’utilisation de ses outils ChatGPT Work et Codex, ainsi que des ajustements sur son modèle GPT-5.6 Sol. Ces changements sont toutefois annoncés comme temporaires. Leur objectif est d'assouplir les contraintes pour les utilisateurs des formules Plus, Business et Pro.
Fin de la limite de 5 heures
La principale mesure est la suppression de la limite d'utilisation de 5 heures dans ChatGPT Work et Codex. Toutefois, cette dernière est supprimée pour un temps indéterminé, mais selon les dires de l'entreprise américaine, pas ad vitam aeternam.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
Cette restriction, qui pouvait interrompre des sessions de travail en cours, est donc levée. L’entreprise précise cependant qu’il s’agit d’une mesure provisoire, sans toutefois donner de date pour un éventuel rétablissement.
Optimisation de l’efficacité de GPT-5.6 Sol
Parallèlement, OpenAI indique avoir apporté des améliorations à son modèle GPT-5.6 Sol, destinées à en augmenter l’efficacité. Concrètement, ces ajustements devraient réduire la quantité de crédits consommés pour un même volume de travail, permettant aux utilisateurs d’aller plus loin avec leur volume de crédits habituel.
Aucun chiffre précis n’a été communiqué pour quantifier cette optimisation. Dans un message publié sur 𝕏, Tibo, un membre de l’équipe technique d’OpenAI, a indiqué que l’impact exact était encore en cours d’évaluation et serait détaillé ultérieurement.
Réinitialisation immédiate des compteurs d’utilisation
Enfin, OpenAI a procédé à une réinitialisation instantanée des compteurs d’utilisation au moment de l’annonce. Les utilisateurs ayant déjà épuisé leur quota quotidien se voient ainsi attribuer une nouvelle allocation d'usage, sans attendre le renouvellement habituel. Cette mesure, combinée à la suppression temporaire du plafond horaire et aux gains d’efficacité, offre plus de souplesse aux abonnés concernés.
La durée de ces ajustements reste en revanche incertaine. OpenAI n’a pas précisé si ces changements pourraient devenir permanents ou s’ils répondent à une demande temporaire spécifique. Profitez-en, mais gardez en tête que ce n'est pas définitif.