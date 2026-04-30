Même son de cloche lorsque l'on s'intéresse à la croissance des utilisateurs actifs mensuels. En janvier, ChatGPT progressait encore de 168 % sur un an, un chiffre tombé à 78 % en avril. Si l'application reste effectivement la plus utilisée de sa catégorie, avec une base d'utilisateurs que Sensor Tower qualifie de « substantiellement plus large » que celle de ses concurrents, l'écart se resserre clairement. Et rien ne semble présager que la tendance va s'inverser.