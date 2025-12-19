AppFigures a développé un outil qui permet, entre autres, aux développeurs de suivre les ventes de leurs outils sur les boutiques d'apps. Ses dernières analyses ont permis de montrer que l'application mobile ChatGPT génère des revenus considérables. Cette semaine, elle a notamment franchi le cap impressionnant des 3 milliards de dollars, une somme qui représente les dépenses cumulées des utilisateurs dans le monde entier sur l'App Store et le Google Play Store.