Alors que de nombreuses personnes craignent une faillite prochaine d'OpenAI, la société vient de franchir un cap majeur en engrangeant des revenus massifs avec son app mobile.
Pour conserver sa place de leader dans le domaine de l'intelligence artificielle, OpenAI investit sans compter pour booster ChatGPT, au point d'inquiéter la concurrence. L'entreprise, qui a récemment passé un fructueux accord avec Disney, peine à compenser ses dépenses et les experts redoutent une faillite qui aurait des conséquences désastreuses pour tout l'écosystème IA.
Pourtant, les revenus engrangés par OpenAI sont loin d'être négligeables, comme le montrent les dernières estimations de la plateforme de reporting AppFigures.
Près de 3 milliards de dollars dépensés pour l'app ChatGPT
AppFigures a développé un outil qui permet, entre autres, aux développeurs de suivre les ventes de leurs outils sur les boutiques d'apps. Ses dernières analyses ont permis de montrer que l'application mobile ChatGPT génère des revenus considérables. Cette semaine, elle a notamment franchi le cap impressionnant des 3 milliards de dollars, une somme qui représente les dépenses cumulées des utilisateurs dans le monde entier sur l'App Store et le Google Play Store.
Ce chiffre est en forte hausse depuis le lancement de l'app en mai 2023 : il est passé de 42,9 millions de dollars en 2023 à 487 millions en 2024, puis à 2,48 milliards en 2025, soit des augmentations de 1036 % et 408 %. Il aura fallu 31 mois à l'application pour atteindre le seuil des 3 milliards : pour comparaison, Disney+ a mis 42 mois et TikTok, 58 mois.
Surprise, chez la concurrence, Grok semble avoir une croissance similaire et ravit la seconde place, devant Claude et Gemini, pourtant très populaire.
Des revenus insuffisants pour couvrir les dépenses d'OpenAI
Si l'app mobile ChatGPT rapporte, ces revenus ne permettront malheureusement pas à OpenAI de couvrir toutes ses dépenses. Si les abonnements payants sont pour beaucoup dans ces chiffres, la firme, qui a récemment embauché l'ex-patronne de Slack pour booster sa monétisation, va devoir faire travailler son imagination pour faire croître son chiffre d'affaires.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
OpenAI envisage, par exemple, depuis un certain temps d'intégrer des pubs dans la version gratuite de ChatGPT, et ce, même si ses utilisateurs ne le voient pas d'un très bon œil. Un nouvel app store a aussi fait son apparition cette semaine dans l'interface de l'outil et pourrait bien constituer une autre source de revenus.
Dans tous les cas, au vu de sa position actuelle, OpenAI ne va pas pouvoir faire la fine bouche : la société doit impérativement trouver des solutions pour ne pas faire faillite.