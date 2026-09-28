Sonnet 5.5 gagne aussi en nervosité, peut-on dire, dans le sens où le modèle écrit ses réponses au moins 30 % plus vite que Sonnet 5, ce qui en fait le Sonnet le plus rapide à ce jour. Dans les applications Claude, il fonctionne par défaut avec un niveau d'effort « moyen », un réglage ajustable qui privilégie soit des réponses rapides et économes, soit une réflexion plus longue et mieux vérifiée, qui consomme davantage sur son forfait. Il soigne aussi la présentation. Lors d'un test interne par exemple, Anthropic lui a confié les résultats trimestriels d'une entreprise cotée en Bourse, la transcription de sa conférence avec les investisseurs et un modèle de diaporama. Deux experts ont jugé son premier jet de dix diapositives prêt à être envoyé tel quel. Et, détail intéressant, c'est le premier Sonnet à terminer Pokémon version Rouge, le classique de la Game Boy, en se guidant uniquement grâce à des captures d'écran.