OpenAI tient ce mardi 29 septembre son DevDay 2026, à San Francisco. La keynote de Sam Altman sera diffusée en direct à 19h00, heure française, et l'entreprise devrait annoncer plus de vingt lancements, dont peut-être Aeon, un agent IA très attendu.
Pendant que la France passera à l'apéritif tout à l'heure, la Californie sera en pleine matinée, suspendue à la keynote d'OpenAI, qui promet au moins une vingtaines de lancements en une seule journée, excusez du peu ! Le DevDay 2026, grand rendez-vous annuel des développeurs de la firme qui propulse ChatGPT, va avoir lieu du côté de Fort Mason, à San Francisco. Où regarder, à quelle heure exactement, et que peut-on raisonnablement espérer ? Voici l'essentiel à savoir, avant le lever de rideau.
OpenAI promet 20 lancements au DevDay 2026, voici comment suivre la keynote ce soir
La keynote d'ouverture, avec Sam Altman à l'affiche, sera retransmise en direct sur la page francophone d'OpenAI ici même. Le coup d'envoi de la conférence est fixé à 10h00, heure du Pacifique, soit 19h00 en France métropolitaine. Les plus distraits peuvent laisser leur prénom, leur nom et une adresse e-mail pour recevoir une alerte, sous forme de notification, une petite heure avant le début. Ça, c'est pour l'aspect pratique.
Ajoutons qu'outre la keynote, qui est le temps fort dont OpenAI annonce la diffusion en direct, auront lieu tout au long de la journée (donc de la soirée, pour les Français) des sessions techniques, des démonstrations et ateliers qui ont été pensés pour les développeurs présents sur place. À San Francisco d'ailleurs, le programme s'étirera jusqu'à une réception à 19h00, heure locale, soit 4h00 du matin chez nous. C'est donc a priori la keynote qu'il faudra suivre pour découvrir les annonces phares. Allez, passons au plus important, le contenu.
Aeon, l'agent IA qui pourrait être la star du jour
Officiellement, OpenAI s'en tient à ce fameux « 20+ », qui symbolise le nombre d'annonces attendues, sans dire s'il recouvre de vrais nouveaux produits ou un assortiment de fonctionnalités, de mises à jour et d'outils pour développeurs. On se souvient que l'an dernier, la cuvée alignait AgentKit, les apps dans ChatGPT ou Sora 2 dans l'API. GPT-6.1 Astra, lui, ne devrait pas être du voyage, car OpenAI a repoussé sa sortie, prévue en octobre, faute de satisfaire ses exigences de sécurité. L'appareil imaginé avec l'ancien designer d'Apple Jony Ive pourrait en revanche refaire parler de lui.
Le clou du spectacle devrait être Aeon. Selon les rumeurs relayées par la presse américaine ces dernières heures, OpenAI préparerait un agent actif en permanence, de ceux qui réservent un voyage, règlent des factures ou résilient un abonnement à votre place. Il reposerait sur le modèle GPT-6 Astra, dont OpenAI vante les prouesses. Peut-être les vrais débuts de l'ère de l'AGI, l'intelligence artificielle générale dont nous vous reparlerons plus longuement sur Clubic ces prochains mois, à n'en pas douter. En tout cas, petit détail révélateur : l'entreprise emploie Peter Steinberger, le père de l'agent open source OpenClaw.
Mine de rien, OpenAI part avec du retard. Lancé ce mois-ci, Muse, l'agent de Meta, s'est hissé en tête de l'App Store avec quelque 600 000 utilisateurs quotidiens aux États-Unis, même si des témoignages difficiles à vérifier l'accusent d'avoir divulgué une adresse sans permission. Gemini Spark, chez Google, se connecte déjà à une trentaine de services comme Uber ou Spotify. Instinct, joignable par iMessage, vient de lever un milliard de dollars. On n'oublie évidemment pas Anthropic, qui a sorti coup sur coup ou presque Claude Opus 5.5 et Sonnet 5.5. Avec une introduction en Bourse à l'horizon, OpenAI joue gros ce soir.