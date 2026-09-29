Mine de rien, OpenAI part avec du retard. Lancé ce mois-ci, Muse, l'agent de Meta, s'est hissé en tête de l'App Store avec quelque 600 000 utilisateurs quotidiens aux États-Unis, même si des témoignages difficiles à vérifier l'accusent d'avoir divulgué une adresse sans permission. Gemini Spark, chez Google, se connecte déjà à une trentaine de services comme Uber ou Spotify. Instinct, joignable par iMessage, vient de lever un milliard de dollars. On n'oublie évidemment pas Anthropic, qui a sorti coup sur coup ou presque Claude Opus 5.5 et Sonnet 5.5. Avec une introduction en Bourse à l'horizon, OpenAI joue gros ce soir.