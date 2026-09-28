Les internautes ont toujours l'oeil vif. Un certain nombre ont ainsi pu découvrir un nouvel ajout dans la liste des outils proposés par OpenAI pour son abonnement ChatGPT Pro, à 100 dollars par mois. On peut ainsi voir dans la capture écran disponible ci-dessous l'intégration d'un outil baptisé « o », et décrit comme « votre assistant toujours actif » (always-on assistant).

Selon certains chercheurs curieux qui ont fouillé dans le code, une mention « email » s'est retrouvée à côté de celle de ce nouveau « o ». On peut imaginer, si cette fuite se confirme, que l'assistant toujours actif de ChatGPT pourrait ainsi prendre en charge les échanges par mail même quand vous n'êtes pas actif directement.