OpenAI continue la course pour proposer de nouveaux produits IA innovants. Et l'un d'eux, pas encore annoncé officiellement, a pourtant déjà été repéré par des yeux attentifs.
La période est un peu compliquée pour OpenAI, dont on vient de découvrir que des agents IA ont à nouveau été hors de contrôle, et ont cette fois tenté de piraté une plateforme de l'ONU. Du côté de la direction, on se veut rassurant, même si, suivant l'atmosphère actuelle où l'on parle beaucoup de ralentissement du développement de la technologie, l'entreprise a décidé de suspendre l'entraînement de ses modèles plus avancés. Tout cela ne semble pourtant pas être une excuse pour ne pas sortir de nouveaux produits.
« o », l'assistant toujours actif d'OpenAI
Les internautes ont toujours l'oeil vif. Un certain nombre ont ainsi pu découvrir un nouvel ajout dans la liste des outils proposés par OpenAI pour son abonnement ChatGPT Pro, à 100 dollars par mois. On peut ainsi voir dans la capture écran disponible ci-dessous l'intégration d'un outil baptisé « o », et décrit comme « votre assistant toujours actif » (always-on assistant).
Selon certains chercheurs curieux qui ont fouillé dans le code, une mention « email » s'est retrouvée à côté de celle de ce nouveau « o ». On peut imaginer, si cette fuite se confirme, que l'assistant toujours actif de ChatGPT pourrait ainsi prendre en charge les échanges par mail même quand vous n'êtes pas actif directement.
Vers une présentation ce 29 septembre, durant le DevDay ?
Ici évidemment, on est dans le champ de l'hypothèse. Mais on pourrait rapidement savoir s'il y a du nouveau du côté de la firme de Sam Altman, puisque le DevDay a lieu demain, le vendredi 29 septembre. Un événement qu'OpenAI organise dans la ville de San Francisco (Californie).
On s'attend ainsi à ce que le géant de l'IA présente un certain nombre de nouveautés à cette occasion. Le public devrait pouvoir jeter un œil à ce que l'entreprise est en ce moment en train de construire, ainsi que sur ses nouveaux outils. « o », s'il apparaît, devrait être lui le nouveau service proposé directement aux consommateurs.