Foire aux questions

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Qu’est-ce qu’une API (ici UNCTADstat) et pourquoi un accès peut-il être refusé même pour des données publiques ?

Une API est une interface qui permet de récupérer des données de manière structurée (souvent en JSON/CSV) via des requêtes HTTP, sans passer par l’interface web destinée aux humains. Même si les données sont publiques, l’opérateur peut restreindre l’accès à l’API via des clés, des quotas, des listes d’IP autorisées ou des règles anti-automatisation. L’objectif est de protéger l’infrastructure (charge serveur), garantir l’équité d’accès et limiter l’extraction massive. Quand l’accès API est bloqué, les outils peuvent tenter de “scraper” le site web, mais cela se heurte plus facilement à des protections et à des conditions d’utilisation spécifiques.

Que recouvrent les protections anti-bot et anti-scraping sur un site web, et comment les requêtes HTTP sont-elles filtrées ?

Les protections anti-bot combinent des mécanismes comme le rate limiting (limitation du nombre de requêtes), l’analyse d’empreinte (user-agent, TLS, en-têtes), les défis type CAPTCHA et des règles de pare-feu applicatif (WAF). Un WAF peut bloquer des motifs connus (URLs, paramètres, caractères) associés à l’automatisation ou à l’exfiltration de données. Ces systèmes ne cherchent pas seulement à empêcher les attaques : ils encadrent aussi l’usage automatisé pour éviter la saturation ou le contournement des canaux officiels. En pratique, une série de requêtes répétitives ou “anormales” peut être refusée même sans intention malveillante.

Qu’est-ce que l’encodage d’URL, l’XSS et les services relais (proxies), et pourquoi ces techniques sont associées à des contournements ?

L’encodage d’URL transforme certains caractères en séquences (par exemple %2F) ; utilisé de façon détournée, il peut tromper des filtres qui inspectent mal les paramètres ou les chemins. Un proxy (ou service relais) fait transiter les requêtes via un tiers, ce qui peut masquer l’origine, répartir la charge ou contourner des blocages par adresse IP. L’XSS (cross-site scripting) est une famille de failles où du code injecté s’exécute dans le navigateur ; des plateformes de test existent pour s’entraîner, mais elles peuvent être détournées pour faire effectuer des requêtes indirectes. Ces méthodes sont typiques d’un “contournement technique” car elles visent à obtenir un résultat malgré des contrôles explicitement mis en place.