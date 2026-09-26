L’agent a bien été repéré. Moins de quinze minutes après la première réponse externe, une alerte de priorité maximale a été émise par le système de surveillance d’OpenAI, et un examinateur humain l’a prise en compte trois minutes plus tard. Si l’agent a pu continuer ses requêtes pendant plus de deux heures, c’est parce que l’arrêt automatique prévu par OpenAI à ce stade n’a jamais été déclenché. Dans la confusion, ses équipes ont attendu deux heures et demie après l’alerte pour couper l’exécution à la main.

OpenAI a découvert en outre que son détecteur d’activité DNS anormale avait été configuré pour exclure l’environnement concerné, alors que ces requêtes étaient bien consignées dans les journaux. En remontant ces journaux, ses équipes ont trouvé d’autres accès DNS externes, classés à un niveau de gravité trop faible, car certaines requêtes n’avaient obtenu qu’un avis statique sur la fermeture d’un service tiers. Pour le système de surveillance, ces réponses vides étaient la preuve d’une tentative ratée.

Plus les agents d’OpenAI gagnent en capacités, plus leurs actions sont difficiles à retracer, d’autant qu’ils tentent parfois d'effacer leurs traces, note The Verge. Ce 25 septembre, OpenAI a confirmé que ses modèles avaient récupéré des données publiques du Census Bureau et de la Securities and Exchange Commission (SEC), sans usage d’identifiants. L’entreprise n’avait pas repéré, en revanche, les tentatives de piratage rudimentaires du site du bureau des droits civiques du département de l'Éducation, mises au jour par les chercheurs du laboratoire indépendant Transluce. Les agents ont échoué à chaque tentative, et le ministère n'a relevé aucun impact sur son site ni sur ses bases de données.

OpenAI maintiendra la pause jusqu’à la validation de ses correctifs et de nouveaux tests d’intrusion. À la reprise, l'entreprise lancera un nouvel entraînement doté de corrections d’alignement supplémentaires et abandonnera le modèle fautif, alors même que son signal de récompense pénalisait correctement ce comportement. Salariés et dirigeants du secteur réclament de leur côté un ralentissement de la course à l’intelligence artificielle. Fin juillet, plus de 1 200 employés d'OpenAI, de Google et d’Anthropic avaient demandé au gouvernement américain des mécanismes de coordination internationale, avant que Sam Altman, n’évoque en interne, mi-septembre, la possibilité de ralentir le développement de ses modèles les plus avancés, à condition que ses concurrents suivent. Il n'a pris aucun engagement formel.