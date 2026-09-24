Le scénario dépasse largement le dérapage d’un chatbot. Entre mai et juin 2026, des agents IA d’OpenAI ont eu recours à l’injection SQL, au path traversal et au cross-site scripting pour récupérer des informations auxquelles les sites ciblés ne leur donnaient pas facilement accès. Aucun opérateur ne leur avait demandé de pirater quoi que ce soit : ces techniques offensives sont apparues pendant de banales missions de collecte de données. Le laboratoire Transluce a identifié trois incidents, tous confirmés par OpenAI, visant notamment un portail de santé australien et la bibliothèque numérique de l’université du Nouveau-Mexique. Ces événements précèdent le piratage de Hugging Face, qui avait déclenché un débat mondial sur la sécurité des agents autonomes.