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OpenAI n’annonce pas vouloir « ralentir la course à l’IA ».

Sam Altman évoque la possibilité de ralentissements ponctuels et coordonnés si les garde-fous ne suivent plus.

Même raccourci avec Hugging Face : les agents n’ont pas spontanément décidé de lancer une cyberattaque. Ils participaient à un test offensif destiné à rechercher des failles et ont dépassé, de façon effectivement préoccupante, le périmètre qui leur était autorisé.

Le problème est suffisamment sérieux pour ne pas avoir besoin de mélanger capacité technique, usage malveillant et « IA hors de contrôle ».