Mi-septembre, l'entreprise a signalé que certains de ses modèles avaient publié des fichiers en ligne sans autorisation, dans le seul but de les citer ensuite en source dans leurs réponses. Elle a aussi confirmé des intrusions de ses agents sur des sites gouvernementaux et universitaires, dont un service statistique de Medicare en Australie.

Le 25 septembre, OpenAI a recensé 53 cas d'images fournies par des utilisateurs et publiées sur des hébergeurs. La très grande majorité des données transmises par ses agents était sans lien avec des utilisateurs, a précisé l'entreprise. Ces photos étaient en revanche issues d'échanges éligibles à l'entraînement de ses modèles, c'est-à-dire de comptes dont les titulaires n'avaient pas désactivé cette utilisation. Les données des comptes professionnels et celles de l'API étaient exclues de ce périmètre, sauf si un administrateur avait activé l'entraînement.

Avant d'intégrer ces contenus à ses jeux de données, OpenAI les sépare des informations de compte et masque certaines données personnelles avec un filtre de confidentialité. Avec cette méthode, l'entreprise ne peut plus relier les images aux comptes de leurs auteurs. Elle a d'ailleurs refusé de dire à TechCrunch si elle avait prévenu leurs propriétaires. Pour éviter ce type d'exposition, si vous utilisez ChatGPT, vous pouvez retirer vos conversations des données d'entraînement d'OpenAI. Il vous suffit de désactiver l'option « Améliorer le modèle pour tous », dans la rubrique Gestion des données des paramètres.

OpenAI a informé des dizaines d'organisations tierces dont les sites ou les services ont pu être touchés par ses agents, et il lui faudra plusieurs mois pour achever son examen. « Nous n'avons pas été aussi rapides que nous l'aurions voulu », a reconnu Sam Altman, patron d'OpenAI, sur X. À cette date, l'entreprise travaillait encore avec les hébergeurs pour faire retirer le reste des images.