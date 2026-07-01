Avant même de toucher aux réglages de données, commencez par sécuriser l’accès au compte. Si quelqu’un peut se connecter à votre session ChatGPT, il peut consulter vos conversations, vos fichiers, votre mémoire et vos applications connectées.

Cliquez sur votre photo de profil, en bas à gauche, puis ouvrez Paramètres > Sécurité et connexion. Activez l’authentification multifacteur, en privilégiant une application d’authentification plutôt qu’un code reçu par SMS ou WhatsApp. Vous pouvez aussi ajouter une clé d’accès ou une clé de sécurité matérielle pour renforcer la connexion au compte.