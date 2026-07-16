La sécurité avancée du compte est un réglage facultatif proposé dans les paramètres de sécurité de ChatGPT. OpenAI le déploie progressivement depuis quelques semaines sur les comptes personnels, ce qui explique pourquoi il peut ne pas encore apparaître chez tout le monde.

Dans le détail, il ne s’agit pas d’une simple double authentification chargée de sécuriser un mot de passe toujours actif, mais d’un changement plus profond dans la manière d’accéder au compte. Une fois l’option activée, le chatbot IA ne permet plus de se connecter avec un mot de passe, de recevoir un code par mail ou SMS, ni de récupérer son compte par mail.

À la place, OpenAI impose des méthodes plus solides, comme les passkeys, les clés de sécurité compatibles FIDO, ou une combinaison des deux, afin de déjouer les attaques qui exploitent les habitudes de connexion les plus courantes, du vol de mot de passe à la saisie sur une fausse page de connexion, en passant par l’interception de codes OTP.

En marge de cette refonte des méthodes de connexion, OpenAI prévoit aussi quelques garde-fous additionnels pour sécuriser l’accès au compte. Les sessions actives expirent plus vite, ce qui peut certes obliger à se reconnecter plus souvent, mais réduit la durée d’exposition en cas d’appareil compromis. Des notifications de connexion sont également envoyées par mail, et vous pouvez désormais consulter puis révoquer les sessions ouvertes depuis les paramètres de sécurité.

Bref, un ensemble de mesures qui pourra intéresser toute personne utilisant ChatGPT pour traiter des informations professionnelles ou personnelles sensibles, mais qui exige un minimum de préparation. Avec des méthodes de récupération plus strictes, une mauvaise configuration ou la perte d’un moyen de connexion peuvent rapidement compliquer l’accès au compte.