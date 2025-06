Avec la possibilité de s'identifier avec FranceConnect ou FranceConnect+, les services publics permettent petit à petit d'oublier ces mots de passe. Bien que ce soit pratique pour s'y connecter, s'il a été créé, ne serait-ce qu'une fois, il est actif et il est donc recommandé de le changer régulièrement. Là encore, même si la CAF ne permet pas un mot de passe robuste dans les règles de l'art, il ne faut pas non plus qu'il soit trop simple. C'est pourquoi il est déconseillé de demander à l’IA de générer vos mots de passe, car ils sont craquables facilement. En revanche, les gestionnaires de mots de passe sont une valeur sûre.