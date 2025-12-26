Vos équipes ouvrent des dizaines de comptes pour accéder à des messageries, des plateformes collaboratives et des applications métiers. Chaque identifiant circule sur plusieurs appareils et services cloud et multiplie les points de vulnérabilité. Certains collaborateurs utilisent encore des mots de passe simples pour aller vite, d’autres réutilisent de vieux identifiants. Tous peuvent se faire piéger par un lien frauduleux ou un formulaire imité.

Les incidents liés aux mots de passe restent fréquents malgré les gestionnaires que vous avez déployés. Ces outils créent des identifiants complexes et stockent les accès, mais ils ne bloquent pas les fausses pages conçues pour tromper l’utilisateur. Un employé qui saisit ses identifiants sur un site imitant votre outil habituel transmet le compte directement à un attaquant. Vous devez alors réinitialiser l’accès, vérifier les journaux de connexion et alerter les équipes de sécurité. Ces opérations prennent du temps et coûtent de l’argent.

Pour bloquer les intrusions et valider uniquement les services légitimes, vous pouvez mettre en place un système de clés physiques sans exploser le budget sécurité. Ces dispositifs utilisent des protocoles reconnus, comme FIDO2 et WebAuthn, compatibles avec la majorité des navigateurs et services cloud professionnels. Ils autorisent l’accès uniquement si le service correspond à son domaine et ne transmettent jamais le secret de l’utilisateur.