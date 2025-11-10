Le classement des mots de passe les plus courants établi par Comparitech a de quoi faire légèrement peur. Ce classement, construit à partir d'une base de données de quelque 2 milliards de mots de passe récoltés sur les forums de hackers, et volés par ces derniers en 2025, n'apporte pas de bonnes nouvelles.

Car parmi les 10 mots de passe les plus populaires, on retrouve en trio de tête les identifiants les plus basiques qui soient. À savoir : « 123456 » (première place), « 12345678 » (deuxième place) et « 123456789 » (troisième place). Et pour ce qui est des alternatives à la série de chiffres dans le top 10, on n'est pas non plus dans le hautement sécurisé, avec notamment « admin » (quatrième position) et « password » (huitième position), qui sont un peu trop bien placés.