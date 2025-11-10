Une nouvelle étude nous dévoile les mots de passe les plus populaires sur la planète en 2025. Et l'on peut dire que l'on est encore loin de la sécurité optimale.
Avoir un mot de passe un minimum sécurisé aujourd'hui est un impératif, au vu du nombre d'attaques en ligne qui sont menées à notre époque. Et pour ceux qui veulent se délester de cette tâche, il y a toujours les gestionnaires de mot de passe, qui améliorent grandement la sécurité. Un service qui devrait plus souvent être utilisé quand on voit la majorité des identifiants encore employés.
Les mots de passe à la « 12345 » toujours aussi populaires
Le classement des mots de passe les plus courants établi par Comparitech a de quoi faire légèrement peur. Ce classement, construit à partir d'une base de données de quelque 2 milliards de mots de passe récoltés sur les forums de hackers, et volés par ces derniers en 2025, n'apporte pas de bonnes nouvelles.
Car parmi les 10 mots de passe les plus populaires, on retrouve en trio de tête les identifiants les plus basiques qui soient. À savoir : « 123456 » (première place), « 12345678 » (deuxième place) et « 123456789 » (troisième place). Et pour ce qui est des alternatives à la série de chiffres dans le top 10, on n'est pas non plus dans le hautement sécurisé, avec notamment « admin » (quatrième position) et « password » (huitième position), qui sont un peu trop bien placés.
La grande majorité des mots de passe possède moins de 12 caractères
En somme, quelqu'un qui souhaite trouver le mot de passe d'un tiers n'a pas nécessairement besoin d'être un grand hacker. On sait ainsi qu'un quart des mots de passe ne comprennent que des chiffres, et que 38,6% des mots de passe utilisés, selon l'étude, contiennent la série de chiffres « 123 ».
Autre problème, les mots de passe sont en moyenne beaucoup trop courts. Les spécialistes de la sécurité conseillent d'établir un mot de passe content au minimum 12 caractères, car plus le mot de passe est long, moins il a de chance d'être cracké. Or, l'analyse de Comparitech montre que 65,8% des mots de passe étudiés possédaient moins de 12 caractères. Il faudra donc faire mieux en 2026 !