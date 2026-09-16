Et sa voix compte, puisqu’il travaille chez OpenAI depuis cinq ans sur l’entraînement des modèles. Il se dit « extrêmement préoccupé » par les capacités atteintes par les IA actuelles, et plus encore par les risques que pourraient poser les prochaines. Et selon lui, ralentir le rythme de développement, aussi utile cela soit-il, « ne suffira pas à limiter le risque sur le long terme », une initiative qui n’est pas à la hauteur de l’enjeu, en somme.