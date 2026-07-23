OpenAI vient de réviser son budget infrastructure à la hausse : 750 milliards de dollars d’ici à 2030, soit 25 % de plus que prévu il y a encore quelques mois. Un chiffre vertigineux qui, même en interne, commence à faire grincer des dents…
Désormais, la course à l’intelligence artificielle (IA) se joue surtout sur le terrain de la puissance de calcul. Et pour faire tourner des modèles toujours plus efficaces, OpenAI a besoin de data centers capables d’absorber une demande colossale. Une équation qui coûte de plus en plus cher, et que l’entreprise doit assumer en parallèle de sa préparation pour en entrer Bourse.
Car pour l’heure, le projet Stargate, annoncé en grande pompe début 2025 en partenariat avec Oracle et SoftBank, peine à décoller. Au pied du mur, la société de Sam Altman prend les choses en main et a décidé de construire ses propres centres de données.
Un premier data center made in OpenAI
Le premier chantier de cette nouvelle stratégie s’appelle le projet Camellia. Ce data center de 20 milliards de dollars doit voir le jour dans l’État de Géorgie, et puisera jusqu’à 3,2 gigawatts auprès du fournisseur local Georgia Power, une capacité qui devrait être pleinement disponible entre 2028 et 2032. En échange d’un abattement fiscal de 50 % pendant 15 ans, OpenAI s’engage à couvrir l’intégralité des coûts d’infrastructure et d’électricité.
Mais la frilosité en interne est palpable. Car les craintes des investisseurs sont bien là, et elles ne datent pas d’hier. En novembre 2025 déjà, Sam Altman annonçait 1 400 milliards de dollars de dépenses sur les 8 prochaines années. Dans la foulée, sa directrice financière Sarah Friar s’était alors empressée de rassurer discrètement les investisseurs en ramenant l’estimation à 600 milliards. C’est désormais officiel, cette somme atteint les 750 milliards de dollars, et est encore susceptible d’augmenter, note The Wall Street Journal.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
Climat d’incertitude
En parallèle, une analyse du cabinet Emarketer publiée il y a quelques jours révélait qu’OpenAI allait rater ses objectifs de revenus publicitaires de près de 90 %. Il s’agit, pourtant, de l’un des leviers sur lesquels elle compte pour gonfler son chiffre d’affaires, alors même que sa grande concurrente, Anthropic, a récemment atteint la rentabilité.
À noter, en outre, que ce premier data center devrait être alimenté par du gaz naturel. Une situation qui n’est pas sans rappeler le cas de Colossus de SpaceXAI à Memphis, où les riverains se plaignent des dommages physiques et moraux de l’infrastructure.
D’ailleurs, OpenAI vient de recruter Brent Mayo, ancien responsable de la construction de Colossus, pour piloter ses propres chantiers.