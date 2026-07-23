Mais la frilosité en interne est palpable. Car les craintes des investisseurs sont bien là, et elles ne datent pas d’hier. En novembre 2025 déjà, Sam Altman annonçait 1 400 milliards de dollars de dépenses sur les 8 prochaines années. Dans la foulée, sa directrice financière Sarah Friar s’était alors empressée de rassurer discrètement les investisseurs en ramenant l’estimation à 600 milliards. C’est désormais officiel, cette somme atteint les 750 milliards de dollars, et est encore susceptible d’augmenter, note The Wall Street Journal.