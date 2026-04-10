Abilene réduit, Londres gelé, dirigeants partis

Le campus d'Abilene, au Texas, devait incarner la puissance de Stargate. OpenAI a finalement plafonné sa capacité à 1,2 gigawatt, renonçant à l'extension prévue jusqu'à 2 GW. Microsoft a récupéré le terrain libéré pour y construire ses propres installations avec Crusoe. Peter Hoeschele a quitté l'entreprise. Deux autres cadres de l'infrastructure doivent partir dans les jours qui viennent.

Le Royaume-Uni subit le même sort. Stargate UK, annoncé en septembre 2025 aux côtés de NVIDIA et du fournisseur cloud Nscale, prévoyait 8 000 GPU dans le nord-est de l'Angleterre. OpenAI invoque deux obstacles. Le prix de l'électricité industrielle britannique atteint quatre fois celui des États-Unis. Le cadre juridique sur le droit d'auteur appliqué à l'entraînement des modèles reste flou. L'Iran avait aussi menacé les datacenters Stargate dans la région quelques jours plus tôt, ajoutant un risque géopolitique à l'équation.