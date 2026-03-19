Si OpenAI peut être content de l'argent que les géants de la tech veulent encore utiliser pour investir dans la société IA, certains engagements sont peut-être allés trop loin. En effet, selon une information du Financial Times, Microsoft envisagerait actuellement une action en justice contre OpenAI.

L'accord passé entre OpenAI et Amazon permettrait en effet l'entreprise à la base de ChatGPT d'utiliser les services de cloud d'Amazon, Amazon Web Services (AWS). Or le partenariat entre OpenAI et Microsoft stipule, selon le Financial Times, que « l'accès aux modèles de la start-up doit se faire via la plateforme cloud Azure du fabricant du système d'exploitation Windows. »