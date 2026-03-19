La dernière levée de fonds d'OpenAI a fait des mécontents. Et l'un d'eux est particulièrement connu : Microsoft.
Le mois dernier, OpenAI étonnait encore le monde avec l'annonce d'une levée de fonds gigantesque, de 110 milliards de dollars. Parmi les participants, on retrouvait Amazon, qui a promis au total d'investir 50 milliards de dollars dans le père de ChatGPT. Un contrat impressionnant, mais qui pourrait bien empiéter sur d'autres engagements pris par la firme de Sam Altman, surtout avec son partenaire historique Microsoft.
Microsoft considère que le contrat entre Amazon et OpenAI est préjudiciable pour ses droits
Si OpenAI peut être content de l'argent que les géants de la tech veulent encore utiliser pour investir dans la société IA, certains engagements sont peut-être allés trop loin. En effet, selon une information du Financial Times, Microsoft envisagerait actuellement une action en justice contre OpenAI.
L'accord passé entre OpenAI et Amazon permettrait en effet l'entreprise à la base de ChatGPT d'utiliser les services de cloud d'Amazon, Amazon Web Services (AWS). Or le partenariat entre OpenAI et Microsoft stipule, selon le Financial Times, que « l'accès aux modèles de la start-up doit se faire via la plateforme cloud Azure du fabricant du système d'exploitation Windows. »
Des discussions sont menées en parallèle
Et il semble que Microsoft soit prêt au combat. « Nous les poursuivrons en justice s'ils ne respectent pas cet accord. Si Amazon et OpenAI veulent parier sur la créativité de leurs juristes, je parierais sur nous, pas sur eux » explique une source du Financial Times, qui précise : « nous connaissons notre contrat. »
Reste que l'on en est encore au stade des menaces. Le même journal nous informe que les directions des entreprises discuteraient en ce moment pour trouver une solution sans devoir passer par la case des tribunaux. De quoi éviter que les plus grandes entreprises au monde ne s'affrontent dans des procès qui pourraient faire mal à tous ?