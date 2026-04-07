Dans une vidéo publiée sur un média d’État, les Gardiens de la révolution (IRGC), bras armé idéologique du régime iranien, ciblent explicitement le data center Stargate d’Abu Dhabi, avec un message annonçant sa « destruction totale et absolue » si Washington met ses menaces à exécution. On y voit une image du globe zoomant sur le site des Émirats, accompagnée de la mise en garde : « rien ne nous échappe, même si Google le cache ».