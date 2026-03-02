Des frappes iraniennes sur les Émirats arabes unis ont mis hors ligne le datacenter AWS de Dubaï ce week-end. Une triste première dans l'histoire du cloud computing.
Pour la première fois de son histoire, Amazon Web Services a perdu l'accès à un datacenter à cause d'un conflit armé. Dans la nuit du 1er au 2 mars 2026, les représailles iraniennes contre les États-unis ont endommagé physiquement le data center ME-CENTRAL-1, situé au Moyen-Orient, le mettant tout simplement hors ligne. De nombreux services et entreprises dans le monde ont vu leurs services cloud s'interrompre, avec un rétablissement complet qui n'est pas encore en vue.
Un datacenter AWS frappé par un "object"
Dans la communication millimétrée d'AWS, les mots comptent double. À 18h41 dimanche 1er mars, le tableau de bord officiel d'AWS indiquait sobrement que le datacenter en question avait été touché, percuté même par des « objets », sans que l'on sache s'il s'agit de débris ou de missiles, par exemple.
Pour éteindre l'incendie provoqué, les pompiers ont coupé toute l'alimentation électrique du bâtiment. Sauf que sans courant, un centre de données n'a plus franchement d'utilité. Et la panne ne s'est pas arrêtée là. AWS divise ses régions en plusieurs zones indépendantes, justement pour éviter qu'une défaillance locale ne contamine tout le système. Ça n'a pas suffi, car dix-huit heures plus tard, les deux autres zones de la région lâchaient à leur tour.
Ce lundi 2 mars au matin, le tableau de bord AWS virait au rouge vif. La quasi-totalité des services cloud de la région sont touchés, du stockage aux bases de données, en passant par l'intelligence artificielle, la sécurité et la gestion réseau, donc les services ECS2, DynamoDB, Lambda, S3, SageMaker et autres. En tout, ce sont près de 100 services qui sont perturbés, à des degrés divers. AWS conseille officiellement à ses clients de migrer leurs données vers une autre région, sans donner la moindre date de rétablissement.
Bahreïn, deuxième victime collatérale d'une guerre qui déborde sur le cloud
Dubaï (Émirats arabes unis) n'est pas la seule victime. Depuis dimanche, la région ME-SOUTH-1, hébergée à Bahreïn, est aussi perturbée. Amazon y héberge une deuxième région cloud du Moyen-Orient, et le petit État insulaire d'Arabie fait partie de ceux visés par des frappes iraniennes. Le scénario est en plus le même, car dès lors qu'une zone tombe, les services s'enchaînent. En quelques heures, une cinquantaine de services cloud supplémentaires ont subi des dégâts.
Un datacenter, aussi sophistiqué soit-il, reste un bâtiment. On peut le rendre résilient aux pannes, aux incendies accidentels, aux erreurs humaines, mais pas aux frappes militaires. Le cloud n'est pas dans les nuages, mais dans des entrepôts, au sol, dans des pays qui, pour certains, peuvent entrer en guerre ou être victime de celle-ci. C'est en tout cas une sinistre première dans l'histoire d'AWS et, plus largement, du cloud computing.