Ce lundi 2 mars au matin, le tableau de bord AWS virait au rouge vif. La quasi-totalité des services cloud de la région sont touchés, du stockage aux bases de données, en passant par l'intelligence artificielle, la sécurité et la gestion réseau, donc les services ECS2, DynamoDB, Lambda, S3, SageMaker et autres. En tout, ce sont près de 100 services qui sont perturbés, à des degrés divers. AWS conseille officiellement à ses clients de migrer leurs données vers une autre région, sans donner la moindre date de rétablissement.